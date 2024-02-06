06 февраля 2024, 13:01

Стали известны последствия возможного выхода России из Арктического совета

РИА «Новости»
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Деятельность Арктического совета потеряет смысл без участия в нем России. Таким мнением в беседе с Lenta.ru поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Россия представляет собой ключевую арктическую державу. Северный морской путь проходит в территориальных водах РФ, Арктика осваивается россиянам.

«Попытка нас шельмовать в этом совете, откладывать или переносить наше председательство, попытка заболтать большинством, честно говоря, бессмысленна», - подчеркнул сенатор.

Без России Арктический совет превратится в аморфное образование, которое ничего не решает. Для других государств от организации не будет никакой пользы, заключил Джабаров.

Посол по особым поручениям российского МИД Николай Корчунов отметил, что Россия допускает выход из Арктического совета в том случае, если его деятельность не будет соответствовать интересам страны, сообщил RT. Пока совет работает на минимальных оборотах, добавил дипломат.

Совет Федерации РФ Россия Арктика
06 февраля 2024, 13:03
Никаких решений о запрете VPN в России пока нет — Песков
Unsplash
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Решений о запрете VPN-сервисов в России сейчас нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить», - сказал представитель Кремля.

Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что с 1 марта 2024 года вступит в силу закон о запрете популяризации средств обхода блокировок. Но власти пока не принимали решений о полном запрете VPN. Не будут работать только те, что угрожают информационной безопасности. Роскомнадзору передали список из 51 приложения и сервиса VPN , которые нужно заблокировать.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин отметил, что закон даст свои плоды. Сейчас гораздо меньше людей стали пользоваться такими соцсетями, как Instagram* и Facebook*. После блокировки крупных VPN-сервисов блогеры будут переходить на отечественные платформы.

Закон прежде всего связан с безопасностью людей. Полученной с помощью VPN персональной информацией могут воспользоваться мошенники. Именно поэтому государство решило блокировать такие сервисы.

*Соцсети принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Дмитрий Песков Запреты Россия
06 февраля 2024, 12:27
Комитет Совфеда поддержал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России
РИА «Новости»
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Комитет Совфеда поддержал и рекомендовал к одобрению закон о конфискации имущества за фейки об армии России и публичные призывы к деятельности против безопасности страны, сообщило РИА «Новости». Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы внесли в Госдуму депутаты разных фракций.

«Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России», - указано в тексте документа.

Речь идет не о «любых деньгах или имуществе», а только о нажитых преступным путем и использующихся для финансирования незаконной деятельности. Документ разрешит судьям изымать у обвиняемых, в том числе по делам о национальной безопасности, вещи и средства, которые использовались для совершения корыстного преступления. За публичные оскорбления и дискредитацию Вооруженных сил России будут лишать почетных званий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал принятый акт «законом о негодяях». Как подчеркнул он, абсолютное большинство россиян выступили за усиление наказания уехавших из страны предателей, поливающих грязью родину и поддерживающих киевский режим.

Ранее стало известно, что с 1 марта в России вступит закон о запрете популяризации средств обхода блокировок. Как отмечали в Минцифры, закрывать будут не все VPN-сервисы. Под ограничения попадут те, которые угрожают безопасности в интернете.

Законы Россия Армия
06 февраля 2024, 12:06
Один из главных фармакологов России Владимир Кукес умер в Москве
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Выдающийся российский фармаколог Владимир Кукес скончался в Москве. Ему было 89 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, академика РАН нашли мертвым в его квартире на Таганке. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружили.

Владимир Кукес родился 8 сентября 1934 года в Ленинграде. Он стал основоположником клинической фармакологии в России. Его ранние научные работы способствовали сокращению числа повторных госпитализаций пациентов с заболеваниями легких. В последние годы жизни профессор активно занимался исследованиями, направленными на борьбу с пандемией COVID-19.

«Жизнь Владимира Григорьевича - пример честного и бескорыстного служения науке и своей Родине, ради процветания которой он трудился до последнего своего часа», - отметили в пресс-службе Сеченовского университета, где работал Кукес.

Врачи Медицина Москва
06 февраля 2024, 11:21
Собянин рассказал об использовании искусственного интеллекта на московских предприятиях
РИА «Новости»
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Использование искусственного интеллекта стало ключевым элементом оптимизации и уменьшения расходов предприятий в Москве. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Нейросети стали незаменимыми помощниками на столичных предприятиях», - отметил он.

Так, на одном из предприятий стали регулярно проходить «мозговые штурмы» с применением ИИ, в ходе которых компьютер генерирует предложения, которые затем рассматривают и обсуждают сотрудники компании.

В сфере продаж искусственный интеллект облегчает обработку запросов клиентов.

Анализ резюме и подбор подходящих кандидатов, процесс который ранее занимал недели, теперь требует всего нескольких дней благодаря автоматизированному отбору.

Собянин добавил, что инновационные решения можно найти в городской базе высокотехнологичных решений - «Банке технологий».

Ранее московская компания создала робота-консультанта для столичной поликлиники. Они возьмут на себя часть рутинных рабочих процессов.

Искусственный интеллект Сергей Собянин Технологии Москва

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