Стали известны подробности подложного заявления о якобы банкротстве СПБ Биржи

Как уточнило издание, заявление о банкротстве подали в суд в ноябре 2023 года. В нем, помимо информации о якобы задолженности, утверждалось, что из-за санкций площадка не может выполнять свои обязательства.

Обращение в суд привело к резкому обвалу акций. Представители биржи заявили, что информация о задолженностях перед кредитными организациями не отвечает действительности.

Ранее площадка уже публиковала официальное заявление о планах обратиться в правоохранительные органы в связи с заявлением о банкротстве.

Арбитражный суд города Москвы 27 ноября отказал в регистрации заявления о банкротстве. Причиной отказа названо ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска, указали тогда в пресс-службе.

«СПБ Биржа просит аккуратно воспринимать любую информацию, которая может появляться в отношении биржи и приводить к импульсивным действиям», - призвали представители площадки.