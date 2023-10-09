Стали известны подробности гибели экипажа вертолета Ми-8, угнанного Кузьминовым
Начальник Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилл Буданов рассказал, как умерли члены экипажа российского вертолета Ми-8, угнанного на Украину военным пилотом Максимом Кузьминовым. Его слова привел корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.
По словам Буданова, штурман и бортмеханик, находившиеся в вертолете вместе с Кузьминовым, не знали о планах пилота, поэтому не причастны к угону. Когда воздушное судно село на аэродроме в Харьковской области, пилот пытался успокоить сослуживцев и заявил, что посадочную площадку окружили боевики ГУР Украины, поэтому сопротивляться нет смысла. Несмотря на это, российские военные не захотели сдаваться.
«Напарники пилота сначала разозлились, а потом испугались и попытались убежать. В результате обоих ликвидировали сотрудники военной разведки», - сказал Буданов.
Летчик Максим Кузьминов угнал российский вертолет на Украину 9 августа. Вместе с ним на борту самолета находились бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. С последним простились в Екатеринбурге 6 октября. На траурной церемонии присутствовали примерно 20 человек, среди которых были вдова Турсунова и его маленький сын.