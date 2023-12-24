24 декабря 2023, 15:04

Стали известны планы Путина на предновогоднюю неделю

РИА «Новости»
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У президента России Владимира Путина на будущей неделе ожидается обширная рабочая программа. Он примет участие в заседании Госсовета, посвященное роли педагога и наставника. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», которую транслировал телеканал «Россия-1».

Заседание Госсовета, которое поручено организовать профильным ведомствам, запланировано на 27 декабря. Кроме того, глава государства пример участие в саммитах СНГ и Евразийского экономического союза. Мероприятия самого высокого уровня пройдут в Петербурге.

В Кремле сообщили, что после напряженной предновогодней недели Путин планирует отдохнуть. В период зимних праздников у главы государства не будет никаких поездок. Ожидается, что он частично использует праздничные дни для отдыха, а потом, как обычно, вернется к работе.

Россия Владимир Путин
24 декабря 2023, 15:09
Число зараженных гриппом А снятых с поезда Тюмень — Адлер детей выросло
РИА «Новости»
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У еще девяти детей, снятых с поезда сообщением Тюмень-Адлер в Саратовской области, диагностировали грипп. Об этом в Telegram-канале сообщила глава Минздрава Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

Заболевшие дети сейчас находятся в ЛНР, всего грипп обнаружили у 55 человек. Также у 34 пациентов подтвердили ОРВИ.

«По данным от Минздрава Саратовской области, п состоянию на 24 декабря из 111 наших детей из Краснодонского района заболели 89. У 55 детей выявили „грипп А“, еще у 34 детей диагностировали ОРВИ», - написала она.

Остальные дети и 10 их сопровождающих взрослых полностью здоровы. Законные представители забрали домой 12 детей с рекомендациями по дальнейшему лечению.

Заболевшие дети ехали из тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка», в поезде они почувствовали себя плохо. Во время остановки в городе Балашов в Саратовской области, детей высадили и направили в больницу.

Дети Минздрав Грипп Поезда
24 декабря 2023, 14:03
Новогодние елки пройдут во всех школах России
РИА «Новости»
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Новогодние праздничные мероприятия состоятся во всех школах России, никаких ограничений нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что Новый год является традиционным праздником в России.

«В школах по всей стране пройдут новогодние елки, для этого нет никаких препятствий. Это торжество, которое остается в памяти любого ребенка с детства», - заявили в пресс-службе.

Также в Минпросвещения отметили, что школьная система воспитания и образования наполняет Новый год важными ценностями и особым смыслом, например, чувством единения в семье близких людей.

Ранее в Сети появилась информация, что в некоторых школах попросили не проводить новогодние праздники, так как некоторые дети мигрантов их не отмечают. Депутат Сергей Миронов обратился к главе Минпросвещения с просьбой проверить эти публикации.

Праздники Дети Школы Новый год
24 декабря 2023, 07:57
Стало известно, сколько работников не хватает в России
РИА «Новости»
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По итогам 2023 года в России не хватает порядка пяти миллионов работников. Об этом газете «Известия» сообщил научный сотрудник Института экономики РАН Николай Ахапкин.

Согласно приведенной статистике, после шести месяцев года вакантные места в среднем по стране составляли 6,8% от общего списка сотрудников, тогда как в 2022 году этот показатель равнялся 5,8%.

«Если перевести эта данные на общее количество занятых, то в 2023 году средняя нехватка работников составит 4,8 миллиона человек», - сказал Ахапкин.

Кроме того, дефицит рабочей силы значительно увеличился в последние два года. Нехватка кадров проявлялась даже в условиях, когда число работников оставалось стабильным. По мнению авторов исследования, эта ситуация тормозит развитие экономики.

Ранее стало известно, что в 2023 году число резюме работников в России снизилось на 2% , тогда как количество вакансий увеличилось на 57%. Самыми дефицитными профессиями оказались водители грузовиков, квалифицированные рабочие и инженеры.

Статистика Рабочие места Россия Экономика
24 декабря 2023, 04:13
Стало известно, на сколько подорожает пачка сигарет с 1 января
РИА «Новости»
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Минимальная стоимость пачки сигарет в розничной торговой сети может вырасти со 112 до 117 рублей из-за повышения акцизов на табачные изделия с 1 января. Об этом рассказала в интервью «Прайм» доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

В 2023 году ставка акциза составляла 2603 рубля, но ее планировали увеличить со следующего года до 2731 рубля за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости. Осенью это решение пересмотрели, повысив ставку еще на 3%. Теперь акциз составит 2813 рублей.

«Повышение минимальной цены на табачную продукцию на фоне неснижения объемов реализации приведет к росту наполняемости госбюджета», - пояснила экономист.

При этом Лебединская сомневается, что число курильщиков снизится после роста цен. По ее словам, их доля практически не меняется последнюю пятилетку, оставаясь на уровне 33%.

Единственное, что повышение цен на табачную продукцию помешает молодежи приобщиться к этой дурной привычке.

Ранее специалисты Института биохимической физики имени Эмануэля РАН подтвердили выводы специалистов из Великобритании, что никпэки помогают бросить курить , ломая психологическую зависимость от сигарет. Речь идет о пакетиках для альтернативного употребления никотина.

Курение Россия Деньги

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