Стали известны планы Путина на предновогоднюю неделю

У еще девяти детей, снятых с поезда сообщением Тюмень-Адлер в Саратовской области, диагностировали грипп. Об этом в Telegram-канале сообщила глава Минздрава Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

Заболевшие дети сейчас находятся в ЛНР, всего грипп обнаружили у 55 человек. Также у 34 пациентов подтвердили ОРВИ.

«По данным от Минздрава Саратовской области, п состоянию на 24 декабря из 111 наших детей из Краснодонского района заболели 89. У 55 детей выявили „грипп А“, еще у 34 детей диагностировали ОРВИ», - написала она.

Остальные дети и 10 их сопровождающих взрослых полностью здоровы. Законные представители забрали домой 12 детей с рекомендациями по дальнейшему лечению.

Заболевшие дети ехали из тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка», в поезде они почувствовали себя плохо. Во время остановки в городе Балашов в Саратовской области, детей высадили и направили в больницу.