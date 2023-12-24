Стали известны планы Путина на предновогоднюю неделю
У президента России Владимира Путина на будущей неделе ожидается обширная рабочая программа. Он примет участие в заседании Госсовета, посвященное роли педагога и наставника. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», которую транслировал телеканал «Россия-1».
Заседание Госсовета, которое поручено организовать профильным ведомствам, запланировано на 27 декабря. Кроме того, глава государства пример участие в саммитах СНГ и Евразийского экономического союза. Мероприятия самого высокого уровня пройдут в Петербурге.
В Кремле сообщили, что после напряженной предновогодней недели Путин планирует отдохнуть. В период зимних праздников у главы государства не будет никаких поездок. Ожидается, что он частично использует праздничные дни для отдыха, а потом, как обычно, вернется к работе.