Стали известны лидеры среди регионов по ипотечным платежам

Рейтинг составляли исходя из платежей по ипотеке и средней зарплаты по России. За последние три месяца это соотношение по стране составило 44%. При этом в топ-10 рейтинга вошли преимущественно северные регионы, в которых на платеж по ипотеке приходится не более 36% от размера средней зарплаты субъекта.

Лидером оказалась Магаданская область. Там средняя зарплата почти в четыре раза выше среднего ежемесячного платежа. Далее по рейтингу Чукотский автономный округ - 26,2%. Третьим стал Ямало-Ненецкий автономный округ с соотношением платежа по ипотеке к средней зарплате в 26,6%.

В десятку вышли Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сахалинская и Мурманская области, Камчатский край и Республика Коми.

Эксперты пояснили, что из-за сурового климата и особенностей ведения бизнеса зарплаты в этих удаленных регионах значительно выше среднего показателя по России. А из-за погодных условий многие не хотят жить на севере, поэтому там всегда низкий спрос на жилье.

Москва заняла 24-е место в рейтинге, Санкт-Петербург - 19-е.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин , за 2023 год россияне смогут оформить порядка 700 тысяч льготных ипотек. Правительство выделит дополнительно 95 миллиардов рублей на поддержку ипотечных программ.