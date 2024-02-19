Стала известна возможная дата послания президента Федеральному собранию

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Парламентарий выступил в ходе слушаний на тему законодательного обеспечения поддержки индустрии детских товаров в России.

«Двадцать девятого февраля будет послание президента», - сказал Наумов на мероприятии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что во время послания Путин обозначит главные идеи по развитию России. Общественности и журналистам своевременно сообщат дату послания, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не исключил, что президент выступит в начале марта.

Ряд источников утверждал, что финальную дату мероприятия утвердят в конце месяца. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также заявлял, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в последних числах февраля.