Стала известна возможная дата послания президента Федеральному собранию
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 29 февраля. Об этом сообщил депутат Госдумы Станислав Наумов, чьи слова привело РИА «Новости».
Парламентарий выступил в ходе слушаний на тему законодательного обеспечения поддержки индустрии детских товаров в России.
«Двадцать девятого февраля будет послание президента», - сказал Наумов на мероприятии.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что во время послания Путин обозначит главные идеи по развитию России. Общественности и журналистам своевременно сообщат дату послания, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не исключил, что президент выступит в начале марта.
Ряд источников утверждал, что финальную дату мероприятия утвердят в конце месяца. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также заявлял, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в последних числах февраля.