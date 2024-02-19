19 февраля 2024, 12:55

Стала известна возможная дата послания президента Федеральному собранию

РИА «Новости»
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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 29 февраля. Об этом сообщил депутат Госдумы Станислав Наумов, чьи слова привело РИА «Новости».

Парламентарий выступил в ходе слушаний на тему законодательного обеспечения поддержки индустрии детских товаров в России.

«Двадцать девятого февраля будет послание президента», - сказал Наумов на мероприятии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что во время послания Путин обозначит главные идеи по развитию России. Общественности и журналистам своевременно сообщат дату послания, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не исключил, что президент выступит в начале марта.

Ряд источников утверждал, что финальную дату мероприятия утвердят в конце месяца. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также заявлял, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в последних числах февраля.

Депутаты Россия Владимир Путин
19 февраля 2024, 12:14
Россиянам пригрозили увольнением за разглашение зарплат коллег
Unsplash
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Сотруднику, разгласившему размер зарплат коллег, может грозить привлечение к дисциплинарной ответственности. Об этом говорится в письме Госинспекции труда по Нижегородской области, оказавшемся в распоряжении «Известий».

Как пояснил изданию управляющий партнер адвокатского бюро «Гаевский и партнеры», член Совета Московского регионального отделения «Деловой России» Сергей Гаевский, речь может идти о замечании, выговоре и даже увольнении. Наказание может последовать, если запрет на разглашение зарплат есть в локальном нормативном акте работодателя, и сотрудник подписал документ.

Разглашением в этом случае считается любая форма раскрытия сведений третьим лицам.

«Работник может оспорить наказание в судебном порядке. Однако если внутренними документами установлен запрет на такие действия, то перспектива успешного разрешения судебного спора маловероятна», - подчеркнул Гаевский.

Раскрытие таких данных может привести к зависти и тревожности в коллективе, а то и к увольнениям, указала завкафедрой Государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве России Ольга Панина.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, каким должен быть размер подушки безопасности на случай увольнения.

Запреты Россия Работа Зарплаты Деньги
19 февраля 2024, 11:47
«Страна чудес». Лося не пустили в автобус в Пермском районе
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Лось пытался попасть в автобус на остановке в Пермском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пермский край».

«В Пермском районе лося не пустили в автобус из-за отсутствия денег», - написали авторы материала.

Животное вплотную подошло к транспорту и заглядывало в стекло входной двери рядом с водителем. Читатели пошутили, что лосю не удалось «проехать зайцем». Один из подписчиков канала несерьезно назвал животное контролером.

«Страна чудес у нас», - писали в комментариях.

Однако позже издание Properm.ru сообщило, что лось был неместным. Фото было сделано в Костроме и впервые было опубликовано еще в конце 2021 года, написали журналисты.

Ранее в Ленобласти во двор жилого дома забежала беременная лосиха. Дикое животное было ранено и через время погибло. Жители обращались в МЧС, администрацию и ветклиники, но никто не помог зверю.

Пермский край Фото Автобусы Животные Водители
19 февраля 2024, 11:15
Генпрокуратура потребовала вернуть государству завод в Иваново
Unsplash
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Генпрокуратура потребовала вернуть приватизированный Ивановский завод тяжелого станкостроения (ИЗТС) государству. Об этом написал «Коммерсант».

Прокуратура сочла приватизацию предприятия, состоявшуюся в 1990-х годах, незаконной и повлекшей причинение ущерба национальным интересам и обороноспособности страны. По предварительным данным ведомства, решение о передаче акций приняли не уполномоченные на это лица и организации, кроме того, на это не был разрешения правительства. Россия как собственник не проводила приватизацию и не передавала права по владению и распоряжению имуществом завода.

В Арбитражный суд обратился заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев. Ответчиками выступают АО ИЗТС, «Техинвест», «Инвестпроект» и физлица - владельцы ценных бумаг. Их заподозрили в остановке производственной деятельности ИЗТС, разрыве кооперационных связей с оборонными предприятиями и дроблении имущественного комплекса завода. Кроме того, по версии генпрокуратуры, ответчики в 2010-х годах вывели активы завода в аффилированные организации.

Генпрокуратура РФ Суд Россия Заводы
19 февраля 2024, 10:52
Замок Пугачевой и Галкина предложили изъять по новому закону об имуществе иноагентов
РИА «Новости»
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Замок Алы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь могут изъять по новому закону о конфискации имуществу у иноагентов. Как сообщил Telegram-канал Shot, депутат Дмитрий Гусев попросил проверить такую возможность у МВД.

Замок Алы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь могут изъять по новому закону о конфискации имуществу у иноагентов. Как сообщил Telegram-канал Shot , депутат Дмитрий Гусев попросил проверить такую возможность у МВД.

Дворец оформлен на Галкина*, продать его пока не получилось. Пугачева останавливалась в замке во время своих нескольких визитов в Россию, но в остальное время дворец пустует.

«После принятия нового закона в Госдуме предложили в первую очередь рассмотреть вопрос о конфискации недвижимости уехавшего комика - за фейки об армии», - сообщили авторы публикации.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за распространение фейков о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению действий против безопасности страны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказывал, что новая норма направлена на уехавших заграницу и критикующих Россию, он назвал инициативу «законом о негодяях». По словам Володина, ввести такое наказание просили сами россияне.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Законы Госдума РФ Россия Владимир Путин Армия Иноагенты

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