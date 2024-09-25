Стала известна сумма одобренных Госдумой штрафов за выгул собак на детских площадках

Закон об ответственном обращении с животными действовал с 2018 года, однако в Кодексе об административных правонарушениях отсутствовали штрафы за его нарушение. Мособлдума предложила восполнить этот пробел и ввести в КоАП новую статью 8.50.

Владельцам запретили свободный выгул животных во дворах, на детских площадках и в других общественных местах, определенных местными властями.

За первое нарушение этих правил авторы законопроекта предложили выносить предупреждение или накладывать штраф до 1,5 тысячи рублей для физлиц и три-пять тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, за повторное - от 1,5 до трех тысяч и 5-10 тысяч рублей соответственно.

Адвокат Игорь Ким предупредил, что власти смогут наказывать не только за выгул собаки без намордника , но и нежелание убирать за ней. По его словам, животных не пустят на детские площадки и территорию учебных заведений.