Стала известна сумма материнского капитала в 2025 году

Сумму выплат на второго ребенка с того же момента поднимут до 893 835 рублей. Согласно федеральному закону о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025 год, индексация маткапитала составит 7,3% с учетом роста цен за прошлый год.

В ближайшие годы уровень корректировок снизят: на 2026 год предусмотрено увеличение на 4,5%, а на 2027 год только на 4%.

Сегодня размер выплат составляет 631 тысячу рублей на первого ребенка и 833 тысячи на второго. Программа реализуется в рамках национального проекта «Демография», направленного на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми.

Закон о выплате материнского капитала за первого ребенка Госдума приняла в 2020 году. Сама программа действует в России с 2007 года. Ранее депутат Андрей Алехин предложил приблизить материнский капитал к стоимости жилья.