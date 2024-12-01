01 декабря 2024, 01:56

Стала известна сумма материнского капитала в 2025 году

РИА «Новости»
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Индексация материнского капитала в России запланирована на 1 февраля 2025 года. После перерасчета выплаты на первого ребенка вырастут до 676 398 рублей, сообщило РИА «Новости».

Сумму выплат на второго ребенка с того же момента поднимут до 893 835 рублей. Согласно федеральному закону о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025 год, индексация маткапитала составит 7,3% с учетом роста цен за прошлый год.

В ближайшие годы уровень корректировок снизят: на 2026 год предусмотрено увеличение на 4,5%, а на 2027 год только на 4%.

Сегодня размер выплат составляет 631 тысячу рублей на первого ребенка и 833 тысячи на второго. Программа реализуется в рамках национального проекта «Демография», направленного на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми.

Закон о выплате материнского капитала за первого ребенка Госдума приняла в 2020 году. Сама программа действует в России с 2007 года. Ранее депутат Андрей Алехин предложил приблизить материнский капитал к стоимости жилья.

Дети Выплаты в России Семья Россия
01 декабря 2024, 00:40
Штормовое предупреждение объявили в Финском заливе. Момент закрытия дамбы попал на видео
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Комплекс защитных сооружений (КЗС) активировали в Санкт-Петербурге. По Финскому заливу объявили штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба дирекции КЗС в официальном Telegram-канале.

Ведомство пояснило, что уровень подъема воды в Неве без перекрытия дамбы может превысить критические значения. Уточняется, что предупреждение о вероятном шторме действует в восточной части залива.

По данным городского управления МЧС, ветер может усилиться до 17-22 метров в секунду. Согласно прогнозу, волны поднимутся на высоту в 2,3 метра.

Свои ограничения в связи со штормовым предупреждением ввел и капитан «Большого порта Санкт-Петербурга». По его распоряжению приостановили судоходство по Кронштадскому фарватеру.

До полудня воскресенья, 1 декабря, в Санкт-Петербурге действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Его скорость в прибрежных районах Северной столицы может достигнуть 17 метров в секунду.

Ранее из космоса сняли подходящий к Флориде ураган «Милтон».

Санкт-Петербург Шторм Видео Погода
30 ноября 2024, 21:45
Стала известна дата индексации пенсий в России сразу на 14,75%
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Уровень социальных пенсий в России с 1 апреля следующего года поднимется до 15 456 рублей. Закон о бюджете фонда пенсионного страхования подписал президент Владимир Путин, документ размещен на официальном сайте правовых актов.

Социальную пенсию проиндексируют на 14,75%. На конец текущего года средний размер таких выплат составит 13 475 рублей.

Российские власти проведут еще одну индексацию пенсий, на 4,5%, и в 2026 году. Еще на 4% выплаты вырастут в 2027-м.

Кроме того, с начала следующего года на 7,5% поднимется страховая пенсия и фиксированная выплата к ней. Уровень средней выплаты по этому показателю в конце 2025 года составит 20 059 рублей.

На социальные пенсии могут рассчитывать граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховых выплат. Такие же отчисления из бюджета положены тем, кто потерял кормильца и инвалидам.

Российское правительство утвердило размер ежегодной индексации социальных пенсий в марте 2024 года. Он высчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

Ранее также стало известно, что с 1 октября текущего года власти индексировали пенсии и военным пенсионерам. Конкретная сумма увеличения выплат зависит от звания и выслуги лет.

Пенсия Пенсионеры Россия
30 ноября 2024, 20:33
Студента заковали в наручники и доставили в призывной пункт в Москве
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В Москве студента заковали в наручники и доставили в пункт призыва на срочную службу. Об этом рассказал адвокат Калой Ахильгов в Telegram-канале.

Молодой человек ранее проживал за границей. По возвращении в Россию он поступил в вуз, но на воинский учет встал лишь в августе 2024 года. Осенью студенту отказались предоставить отсрочку, так как он поступил в институт не сразу после окончания школы, рассказал адвокат.

По его словам, в ноябре мужчина подал иск с просьбой признать решение призывной комиссии недействительным. Однако в конце месяца студента задержали полицейские. Основанием стало письмо военного комиссара. Ахильгов расценил действия правоохранителей как превышение полномочий.

Ранее в Москве некоторым студентам РЭУ имени Плеханова закрыли вход в учебное заведение. Молодые люди не встали на воинский учет вовремя.

Адвокаты Военные Студенты
30 ноября 2024, 13:28
Главный Дед Мороз России насобирал штрафов на десятки тысяч рублей на своих иномарках
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Главный Дед Мороз России перед Новым годом насобирал штрафов на десятки тысяч рублей за нарушение ПДД на своих иномарках. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Актер Андрей Балин в свободное время рассекает по дорогам Вологодской области на Hyundai IX35, Toyota RAV-4 и Toyota Land Cruiser Prado. Чаще всего главный волшебник страны попадался на превышении скорости.

За 2024 год артист накопил штрафов на 24,5 тысячи рублей, часть из них он уже погасил.

Личность Деда Мороза раскрыли 10 лет назад. Андрей Балин устроился в «Дом Деда Мороза» в Великом Устюге в 22 года после окончания колледжа.

Самыми популярными новогодними направлениями по России стали Санкт-Петербург, Сочи и города Золотого кольца. Жители Дальнего Востока покупают туры на Байкал или Алтай, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Штрафы Россия Дед Мороз

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