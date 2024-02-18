Стала известна судьба запертого на неделю кота в квартире Новой Москвы

«Кота в клинике осмотрели, с ним все в порядке. Сейчас он на передержке. Нам звонил хозяин Барона и просил отдать его другу. Но мы решили дождаться самого мужчину, который, как выяснилось, был в больнице. При этом он говорил, что просил друга следить за котом, кормить его. Но кот все это время так истошно мяукал, что, мне кажется, никто не приходил», - поделился волонтер.

Спасенный Барон здоров, не истощен, у него нет никаких заболеваний. Кроме того, подобных случаев раньше не было. Поэтому отказать хозяину и оставить кота у себя волонтеры не могут, подытожил Ильдар.

Соседка рассказала, что оставляла в дверях квартиры с запертым животным записку. Она надеялась, что хозяева вернутся и прочтут ее. Однако послание провисело несколько дней. В итоге жильцы вызвали спасателей и полицейских, чтобы вскрыть дверь и спасти животное.