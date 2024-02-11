Стала известна причина удаления законопроекта о мобилизации с сайта правовых актов

Депутат объяснил, что изначально законопроект разработали из-за контрактников, которые достигли предельного возраста и не хотят уходить с военной службы. Если документ одобрят, они смогут продолжить службу по контракту.

«Я думаю, что это [удаление документа] связано с работой с законопроектом. <…> Он изымается, дорабатывается и потом опять будет предложен для обсуждения», - добавил парламентарий.

В целом Федоров назвал законопроект полезным.

Проект Минобороны, предполагавший установление единого предельного возраста пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников, обнародовали 8 февраля. Однако 11 февраля он пропал с сайта правовых актов.