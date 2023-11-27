Стала известна причина смерти старшего вице-президента Сбербанка Васева

В России к новогодней ночи говядина может подорожать на 7-10%. Однако этот вид мяса бывает разным. Речь идет о подорожании не всех его категорий, а только о премиальных частях, рассказал «360» исполнительный директор Национальной ассоциации скотопромышленников Роман Костюк.

Поэтому источником массовых отрубов говядины, к которым мы привыкли, являются отбракованные коровы с молочных ферм, это категория недорогой, не самой качественной говядины, которая дорожает вслед за издержками скорее самих молочных комплексов, чем собственного производства говядины.

А вот тут для потребителя неизвестная вещь: в последний год был очень резкий провал цен на молоко, в связи с чем молочные комплексы попали в ситуацию резкого снижения своих доходов. Поэтому для того, чтобы компенсировать высокую стоимость кормов и низкую закупочную цену на молоко, они пытаются решить эту задачу с помощью продажи части своего поголовья КРС.

Мы импортируем порядка 18-22% говядины на рынок. И часть этого импорта привязана к курсу доллара и сложной логистике, что также накладывает свой эффект на ее дорожание, даже в нижней ценовой части.

Нельзя забыть, что на сегодняшний день дорожают также все издержки, связанные с производством любого вида мяса. Это и корма для откормочных площадок, и бензин, и зарплаты. Поэтому говядина движется в тренде естественного подорожания всех видов мяса.

Цены растут из-за издержек Мы хорошо употребляем мясо. Все удивляются, что в России такой уровень потребления мяса. И даже если происходит снижение употребления говядины, то на небольшом уровне. Это несущественное снижение потребления. Просто идет переориентация на более дешевые категории.

Говядина будет. Вопрос, что за говядину мы с вами покупаем? И если есть говядина, скажем, от специализировано мясного скота, который во всем мире превалирует, нежели чем молочный.

Далее - его прямая речь.

Говядина говядине рознь Говядина бывает разная. В говядине есть три разных говядины, можно так сказать. В каждом даже очень большом быке не больше 12-20% премиальной говядины, которая считается очень дорогой. И это в основном в быках специальных мясных пород. Потом у нас в любых животных от 40 до 50% фарша, неважно какой он породы, насколько откормлен. И уже оставшаяся часть в зависимости от того, как кормили, что за животное, - это различного рода отруба, части которых используются в процессе долгой кулинарной готовки.

Когда говорят про говядину, смешивают фарш со стейками. И в этом проблема. В России довольно существенный дефицит дорогих высококачественных говяжьих отрубов от специализированных пород. У нас премиальных частей производится мало. Говядиной вообще, без разделения по отрубам, мы себя обеспечиваем на 80-85%. Дальше у нас есть стабильный завозной импорт, который закрывает внутренние потребности, в первую очередь для переработчиков.

Поэтому дефицита говядины на рынке без разделения на категории нет. А есть дефицит определенных, в первую очередь, так называемых премиальных категорий говядины.