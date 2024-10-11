11 октября 2024, 04:18

Стала известна причина претензий России к Discord

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Таганский суд Москвы оштрафовал сервис обмена сообщениями Discord за отказ ограничить доступ к публикациям, содержавшим пропаганду ЛГБТ* и педофилии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты изучили судебные документы. Протокол по части 2 статьи 13.50 КоАП России «Отказ ограничить доступ к публикациям» составил Роскомнадзор после мониторинга сети. Чиновники выяснили, что Discord Inc. не исполнила обязанности по поиску и ограничению противоправной информации, а именно пропаганду смены пола*, педофилии, нетрадиционных отношений* и предпочтений.

Суд оштрафовал компанию на 3,5 миллиона рублей. Ее представитель в заседании не участвовал. Впоследствии Роскомнадзор заблокировал Discord.

Вслед за Россией доступ к популярной у геймеров платформе заблокировала Турция. Депутат Госдумы Александр Хинштейн перечислил условия, при которых Discord снова заработает.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

Штрафы Мессенджеры Суд Интернет Роскомнадзор Соцсети Педофилы Приговоры ЛГБТ
10 октября 2024, 11:47
Священник РПЦ предложил провести аттестацию народных чародеев
РИА «Новости»
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Священник РПЦ и популярный блогер Павел Островский призвал ввести лицензирование и тестирование и для «докторов» и «целителей», таких, как Сергей Коновалов и Анатолий Кашпировский, чтобы они подтверждали «магические» способности своего лечения. Об этом он заявил Telegram-каналу Shot.

По его словам, такие «чародеи» являются мошенниками, а государству нужно регулировать подобную деятельность. Островский подчеркнул, что пока «творческие встречи» и «целительство» не запретят на законодательном уровне, то экстрасенсы всех мастей продолжат обманывать людей и зарабатывать на их горе.

«Для тех, кто называет себя целителем, государству нужно создать специальные комиссии по аттестации. Вряд ли кто-то из них сможет доказать свои сверхспособности официально», - продолжил священник.

При этом Островский не исключил, что порой срабатывает эффект плацебо и заболевшему человеку может действительно стать легче. Однако из-за шарлантанов человек не обращается за медицинской помощью вовремя, запускает заболевание и умирает.

Ранее врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский отказался считать себя экстрасенсом.

Священники РПЦ Россия
10 октября 2024, 11:11
В Москве вынесли 140 тысяч штрафов за неоплату проезда по проспекту Багратиона
РИА «Новости»
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Москва первой из российских регионов начала наказывать водителей за новый вид нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил «Коммерсант».

Речь идет о штрафе за проезд по проспекту Багратиона. Эта дорога стала платной, поэтому теперь автомобилисты должны самостоятельно оплачивать проезд при заезде на нее.

Соответствующие изменения вступили в силу с начала сентября, по состоянию на 6 октября суммарно водителям выписали 140 тысяч штрафов.

Регионы до недавнего времени не имели возможности самостоятельно принимать подобные нормативные правовые акты. С сентября 2024 года субъекты РФ получили соответствующие полномочия.

Ранее ГИБДД предложила ввести новые ограничения для водителей. В частности, им запретят удлинять раму автомобиля в кустарных условиях.

Водители Москва
10 октября 2024, 02:05
Кадыров призвал не придавать национальный окрас конфликту в офисе Wildberries
РИА «Новости»
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что некоторые люди придают произошедшему в офисе компании Wildberries «национальный окрас». В своем Telegram-канале он обратился к тем, у кого есть претензии.

Стрельбу в офисе маркетплейса Кадыров обсудил в ходе совещания с чеченскими силовиками.

«Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы», - заявил глава Чечни.

Он предупредил, что за свои слова нужно отвечать. И если у кого-то есть к нему вопросы, то он без проблем ответит.

Ранее сотрудники учрежденной Владиславом Бакальчуком компании «ВБ Девелопмент» переехали из основного офиса Wildberries на улице Ленинская слобода в Москве в новое помещение в районе станции метро «Тульская».

Чечня Рамзан Кадыров Маркетплейсы Стрельба у офиса Wildberries
10 октября 2024, 00:46
Захарова объяснила родителям, как излечить ребенка-квадробера
Unsplash
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Занимаясь квадробикой и наряжаясь животными, дети пытаются добиться внимания. Поэтому для того, чтобы отвлечь их, родителям следует проявлять к своим отпрыскам больше любви и заботы, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Ее процитировало РИА «Новости».

«Выходом может быть повышенное внимание и безграничная любовь к детям, которая позволит им не привлекать внимание к собственным проблемам вот таким способом», - сказала она.

По мнению Захаровой, явление квадробики не новое, перевоплощения в животных упоминались в народных сказках. Однако она назвала его небезобидным и заявила, что на Западе эта тема уже увязана с другими опасными, в том числе «гендерным безумием».

Квадроберы наряжаются животными и имитируют их поведение.

«Известия» сообщили, что эта субкультура зародилась в Японии, но широкое распространение обрела позже в США. Политолог Алексей Ярошенко предложил признать это движение экстремистским и запретить в России.

Дети Семья Мария Захарова Школьники МИД РФ Квадроберы

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