16 сентября 2024, 07:25

Стала известна новая схема обмана абонентов сотовой связи

Freepik
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Мошенники начали звонить абонентам под видом операторов и предлагать мобильные тарифы со скидкой. Об этом сообщило РИА «Новости».

В «Билайне» рассказали, что злоумышленники просят жертв перевести им деньги для «гарантии подключения» тарифа. Представитель компании в качестве примера привел случай, когда мошенники предложили клиенту подключить тариф со скидкой 50% и автоматическим продлением каждые два месяца. Аферисты потребовали от абонента перевести им деньги сразу за два месяца, а после получения средств удалили чат.

В «Билайне» посоветовали не доверять незнакомым людям и проверять данные о тарифах на официальных ресурсах.

«Если вам звонят и предлагают подключить новый тариф, лучше всего проверить информацию на официальном сайте оператора связи», - добавили компании.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что мошенники создают фальшивые мобильные приложения для отслеживания физической активности. Через такие платформы злоумышленники могут запрашивать доступ к конфиденциальным или банковским данным пользователей.

Мошенничество
15 сентября 2024, 23:56
Названы четыре способа предотвратить развод
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Общение с партнером, снижение тревожности и работа над собой помогут пройти семейный кризис и спасти брак. Об этом Пятому каналу заявила ведический астролог Анна Пицхелаури.

Первым делом она посоветовала супругам определить, как долго может продлиться кризисная ситуация, которая привела к разладу. Вторым шагом, по словам астролога, должно стать самосовершенствование каждого из партнеров.

«Работа с самим собой. Одним из важных факторов достижения счастья в партнерстве является самодостаточность и полноценность в отдельности каждого из супругов. Супруги не половинки, дополняющие друг друга», - сказала она.

Пицхелаури назвала третьим важным этапом принятие, что не все в жизни человека случается по его воле, и смириться с этим. Для того, чтобы снять тревожность, астролог призвала прекратить растворяться в партнере, стать полноценной личностью и избавиться от страха разрыва отношений. Последним средством она назвала откровенное проговаривание чувств и проблем.

Одним из самых обсуждаемых в России разводов стало расставание основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук с мужем Владиславом. В середине сентября в Савеловском суде Москвы прошло заседание, на которое не явился ни один из супругов.

Семья Отношения Громкие разводы Астрология
15 сентября 2024, 23:44
Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB
РИА «Новости»
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Супруг основательницы Wildberries и учредитель «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB для того, чтобы не допустить смены названия. Об этом предприниматель сообщил РИА «Новости».

Он отметил, что юристы уже подали такую заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

«Временщики Мирзояны попытаются переименовать Wildberries в RWB.Я намерен не допустить этого. Я буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами», - сказал он.

Ранее Wildberries провела процедуру слияния с рекламным оператором Russ, став официально называться РВБ. Позже стало известно, что компания «ВБ Девелопмент» задолжала WB более 30 миллиардов рублей. Владислав Бакальчук связал долг с выплатой авансов субподрядчикам.

Основатель компании Татьяна Бакальчук ранее сообщила, что Wildberries сделают площадкой для продавцов услуг.

Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
15 сентября 2024, 16:07
Обедневшие россияне превратили ломбарды в секс-шопы и зоопарки
Unsplash
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В качестве залога для кредитов предприниматели и физические лица обычно используют транспортные средства, иногда драгоценности и картины. Но встречаются и более нетипичные вещи — видеокарты, животные, брендовая одежда и даже игрушки для взрослых. Число последних за год выросло на 13%, сообщил РБК.

В качестве залога для кредитов предприниматели и физические лица обычно используют транспортные средства, иногда драгоценности и картины. Но встречаются и более нетипичные вещи - видеокарты, животные, брендовая одежда и даже игрушки для взрослых. Число последних за год выросло на 13%, сообщил РБК.

«В целом за восемь месяцев 2024 года в реестр нотариата внесли 2,3 млн новых записей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2023-го», - написали авторы материала.

Увеличение может быть обусловлено развитием малого и среднего бизнеса, который в качестве залога часто использует оборудование, а также сельскохозяйственных животных: коров, лошадей, кроликов.

В реестре всегда можно найти брендовые предметы, такие как ноутбуки, смартфоны и телевизоры. При этом увеличивается количество таинственных «мешков», содержимое которых остается неизвестным. За год число уведомлений о залоге со словом «робот» выросло на 17%, а за пять лет - в 2,4 раза.

«По подсчетам нотариусов, типичных предметов из ассортимента секс-шопов в реестре сейчас насчитывается более 7,6 тысячи - на 68% больше, чем пять лет назад», - отметили журналисты.

В качестве залога по кредиту теоретически может быть подано любое имущество, как движимое, так и недвижимое. Однако каждый банк устанавливает свои требования.

Ранее в Роскачестве напоминали, что большая закредитованность заемщика не позволит ему получить крупную ссуду у банка. Влияет на решение финансовой организации и то, где работает заемщик и может ли подтвердить свой доход. Политолог Алексей Ярошенко выступил с инициативой вообще запретить рекламу потребительских кредитов на российском телевидении, потому что она толкает людей в кабалу и продвигает идею неумеренного потребления.

Картины Кредиты Животные Бизнес
15 сентября 2024, 14:49
В Кремле назвали рискованным решение о продовольственном эмбарго
РИА «Новости»
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Решение, принятое в свое время Россией о введении продовольственного эмбарго, было довольно рискованным. Но за 10 лет страна смогла полностью импортозаместить ассортимент — на смену западному продовольствию пришли отечественные продукты питания. На это в беседе с журналистом Павлом Зарубиным указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Решение, принятое в свое время Россией о введении продовольственного эмбарго, было довольно рискованным. Но за 10 лет страна смогла полностью импортозаместить ассортимент - на смену западному продовольствию пришли отечественные продукты питания. На это в беседе с журналистом Павлом Зарубиным указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как показала практика, нет худа без добра. Когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго, отключили поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно», - признал он.

По прошествии времени, добавил Песков, можно с уверенностью констатировать, что в России удалось заместить все разнообразие собственными товарами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в Подмосковье сейчас производят каждый пятый килограмм сыра в стране.

Кремль Дмитрий Песков Питание Россия Продукты

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