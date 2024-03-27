Стала известна личность «сотрудника ФСБ» в Crocus City Hall

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Мужчина сообщил, что находился в концертном зале вместе с дочерью и сидел на балконе третьего этажа.

«Зовут Алексей, работаю в строительной фирме и не имею отношения к ФСБ или любой другой силовой структуре, - сказал он.

Алексей назвал наглостью и подлостью распространение информации в Сети, что он якобы является скрытым сотрудником ФСБ.

«Даже не понимаю, как комментировать эту чушь. После нападения на Crocus City Hall кто-то предположил, что взрываются петарды, но потом стало ясно, что там применили оружие», - добавил мужчина.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что целью нападения стало наведение паники в российском обществе.