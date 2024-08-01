Стала известна дата выхода второго сезона «Игры в кальмара»

В Netflix уточнили, что финальный, третий сезон покажут в 2025 году.

«Помню, в первый день, когда мы начали снимать второй сезон, я подумал: „Вау, не могу поверить, что я вернулся в мир ‚Игры в кальмара‘“. Это казалось почти сюрреалистичным», - поделился режиссер и сценарист проекта Хван Дон Хек.

Он поблагодарил поклонников за поддержку и заявил, что съемочная команда сделала все возможное, чтобы доставить зрителям еще больше острых ощущений.

Ранее актера из сериала «Игра в кальмара» О Ен Су обвинили в сексуальных домогательствах. Ему дали восемь месяцев условно.