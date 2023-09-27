Стала известна дата возобновления работы магазинов Decathlon в России

Читайте нас в:

По данным ТАСС , пока сделку о передаче активов еще не завершили. Хотя одобрение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями обе стороны уже получили.

Новый бренд еще находится на стадии формальной экспертизы в Роспатенте. Дело в том, что ADS созвучен с биржевым тикером немецкой компании Adidas, которая временно приостановила свою работу в России.

Новый владелец Decathlon получил актив с условием, что откроет все торговые точки и сохранит рабочие места, заявлял ранее заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Источник Mash предупредил, что привычных товаров постоянные посетители Decathlon найдут в небольшом количестве. Но ожидаются поставки из Китая и от отечественных производителей.

Сеть французских магазинов Decathlon приостановила свою работу в России в марте 2022 года. Торговые точки закрылись по всей стране.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.