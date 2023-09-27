Стала известна дата возобновления работы магазинов Decathlon в России
Спортивные магазины Decathlon возобновят работу в России с 15 ноября под новым брендом ADS (All Do Sport). Новым владельцем 35 магазинов и склада ушедшего французского ретейлера стала компания АРМ, которой принадлежит франшиза Mango. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным ТАСС , пока сделку о передаче активов еще не завершили. Хотя одобрение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями обе стороны уже получили.
Новый бренд еще находится на стадии формальной экспертизы в Роспатенте. Дело в том, что ADS созвучен с биржевым тикером немецкой компании Adidas, которая временно приостановила свою работу в России.
Новый владелец Decathlon получил актив с условием, что откроет все торговые точки и сохранит рабочие места, заявлял ранее заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Источник Mash предупредил, что привычных товаров постоянные посетители Decathlon найдут в небольшом количестве. Но ожидаются поставки из Китая и от отечественных производителей.
Сеть французских магазинов Decathlon приостановила свою работу в России в марте 2022 года. Торговые точки закрылись по всей стране.
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