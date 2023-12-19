Стала известна дата премьеры финальной серии «Слова пацана»

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«В этот четверг будет восьмая серия! 21.12.2023», - написал он.

Изначально Крыжовников сообщал, что премьеру финальной восьмой серии сериала отложат. По его словам, эта ситуация оказалась связана с необходимостью доработать материал.

Сценарист сериала Андрей Золотарев признавался «360», что в команде с ужасом отнеслись к информации об утечке финальных серий в Сеть, однако решение о пересъемке финала приняли задолго до этого.

Также он объяснял, что завирусившееся после старта сериала слово «чушпан» является обозначением людей, которых можно «доить».

Депутат Наталья Орлова отмечала, что проверка Роскомнадзора не выявила нарушений законодательства России в сериале «Слово пацана».

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