Стала известна дата индексации пенсий в России сразу на 14,75%

Социальную пенсию проиндексируют на 14,75%. На конец текущего года средний размер таких выплат составит 13 475 рублей.

Российские власти проведут еще одну индексацию пенсий, на 4,5%, и в 2026 году. Еще на 4% выплаты вырастут в 2027-м.

Кроме того, с начала следующего года на 7,5% поднимется страховая пенсия и фиксированная выплата к ней. Уровень средней выплаты по этому показателю в конце 2025 года составит 20 059 рублей.

На социальные пенсии могут рассчитывать граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховых выплат. Такие же отчисления из бюджета положены тем, кто потерял кормильца и инвалидам.

Российское правительство утвердило размер ежегодной индексации социальных пенсий в марте 2024 года. Он высчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

Ранее также стало известно, что с 1 октября текущего года власти индексировали пенсии и военным пенсионерам. Конкретная сумма увеличения выплат зависит от звания и выслуги лет.