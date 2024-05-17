17 мая 2024, 06:01

Стала известна цена российского электромобиля «Атом»

РИА «Новости»
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Цена российского электромобиля «Атом» будет в диапазоне от 2,5 до 3,5 миллиона рублей в соответствии с конъюнктурой рынка. Об этом заявил генеральный директор компании «Кама», разрабатывающей электромобиль, Игорь Поваразднюк в беседе с РИА «Новости».

«Поскольку рынок в целом достаточно динамичный, мы цену, по которой автомобиль именно выйдет в серию, пока не озвучиваем, но диапазон цены это от 2,5 миллиона до 3,5 миллиона рублей. Это ценовой сегмент, в котором мы планируем находиться», - сказал он.

Поваразднюк отметил, что цены на машину для оформивших предзаказ клиентов тоже будут зависеть от ситуации на рынке. Однако такие покупатели смогут приобрести электрокар быстрее.

Электромобиль будет способен разгоняться до 100 километров в час за восемь секунд, запас хода - до 500 километров. Длина машины составит почти 4 метра, ширина - 1,8 метра, а высота - 1,6 метра.

Ранее стало известно, что американские производители электромобилей столкнулись с падением уровня продаж. При этом в Китае случилась обратная ситуация, в стране стабилизировали выпуск простых и недорогих машин.

Рубль Машины Электромобили
17 мая 2024, 05:24
Россиянам рассказали, как мошенники научились красть сим-карты
Freepik
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Мошенники разработали способ дистанционной кражи сим-карт. Об этом заявил бизнес-партнер компании edna Александр Дубровин в беседе с РИА «Новости».

«Технология подмены сим-карты не нова, изменились только способы. Раньше мошеннику нужно было прийти в офис оператора связи с поддельными документами, сейчас „угнать“ сим-карту можно дистанционно», - сказал он.

Дубровин объяснил, что аферистам нужна только скомпрометированная учетная запись жертвы у оператора связи, а также телефон, поддерживающий eSIM. С помощью учетной записи злоумышленник перевыпускает eSIM, а человек теряет доступ к своему номеру.

Чтобы не попасться на подобную уловку, эксперт посоветовал ставить сложные пароли и подключить двухфакторную аутентификацию там, где это возможно. Если на телефон пришло уведомление от оператора о перевыпуске и блокировке сим-карты, нужно обратиться в техническую поддержку компании.

Ранее пенсионерка из Нижегородской области потеряла 1,7 миллиона рублей после общения с аферистами. В квартиру к женщине пришел неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Он убедил жертву перевести все сбережения на «безопасный счет».

Рубль Кражи Технологии
17 мая 2024, 04:41
В России Sukhoi Superjet 100 захотели переименовать в «Яковлев»
РИА «Новости»
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Самолет Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в «Яковлев». Об этом в интервью РБК сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«У нас это все под „КБ имени Яковлева“, и я думаю, что так и будет - „Яковлев“», - так Чемезов ответил на вопрос о разработке российского бренда для всех гражданских самолетов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Глава госкорпорации подчеркнул, что ОАК откажется от использования названия Superjet.

Первый полет импортозамещенного Sukhoi Superjet 100 состоялся летом 2023 года. Это стало важнейшим событием для российской гражданской авиации, отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Авиация Самолеты Россия
17 мая 2024, 00:15
Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность РФ
РИА «Новости»
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Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность Российской Федерации. Сообщение об этом опубликовали на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность Российской Федерации. Сообщение об этом опубликовали на сайте Единого государственного реестра юридических лиц ( ЕГРЮЛ ).

Речь идет об ООО «Управляющая компания „М-групп“», зарегистрированном в Москве. Именно это общество занимается управлением АО «Макфа», которое является одним из лидеров по производству макаронных изделий и муки в России, а также производителем круп и зерновых хлопьев.

«Участник/учредитель - Российская Федерация. Дата внесения сведений о данном лице - 16 мая 2024 года», - указали в сообщении.

Ранее адвокаты компании «Макфа» обжаловали решение Центрального районного суда Челябинска о немедленной национализации и передаче ее активов под контроль Росимущества. Защита пожаловались на то, что спор рассмотрели в одно заседание, а законность его решения не проверил суд апелляционной инстанции.

Суд Адвокаты Россия Челябинск Москва
16 мая 2024, 23:30
«Пасхальная радость». В храме Христа Спасителя прошел благотворительный концерт для детей
Телеканал «360»
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В зале Церковных соборов храма Христа Спасителя состоялся детский благотворительный концерт «Пасхальная радость». Генеральным партнером мероприятия выступил Союз промышленников и предпринимателей «Иволга».

Концерт провели в рамках программы Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского «Православная Гуманитарная Миссия». На мероприятии выступили более 100 артистов: участники и друзья театра-студии «Непоседы» из Москвы и других регионов России.

«Две тысячи двадцать четвертый год объявлен Годом семьи нашим президентом, и мы очень поддерживаем [это] и рады этому. Поэтому здесь, конечно, семьи участников СВО, здесь много многодетных семей, здесь много детей из детских домов. Здесь такая семейная, уютная, добрая атмосфера, которая, в общем-то, окутывает заботой и любовью», - рассказала председатель «Иволги» Альфия Петрухина.

Союз промышленников и предпринимателей регулярно помогает семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В зале не только приглашенные семьи, но и зрители. Всего - более 800 человек. Все средства от продажи билетов пойдут на благотворительность. Еще одна цель организаторов - подарить всем семьям атмосферу светлого праздника.

«С детьми приехали посмотреть, чтобы было им интересно, что-то новенькое для себя узнали. Плюс погода хорошая, после Пасхи еще пасхальное настроение», - отметила многодетная мать Галина Олейник.

Участники театра-студии «Непоседы» выразили свои пожелания с помощью песен и стихов.

«Я очень люблю в храме выступать, тут очень красиво. Я очень люблю свою страну, и для меня огромная честь вот так вот выступать для большой публики», - поделилась участница театра-студии Вера Шевченко.

Добрые дела на этом не закончатся. Летом организаторы проведут благотворительный футбольный турнир для ребят из детских домов.

В апреле 2024 года в Шатуре прошел благотворительный патриотический концерт «С гармонью для Победы». Вечер организовали в поддержку бойцов СВО.

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