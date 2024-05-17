Стала известна цена российского электромобиля «Атом»

«Поскольку рынок в целом достаточно динамичный, мы цену, по которой автомобиль именно выйдет в серию, пока не озвучиваем, но диапазон цены это от 2,5 миллиона до 3,5 миллиона рублей. Это ценовой сегмент, в котором мы планируем находиться», - сказал он.

Поваразднюк отметил, что цены на машину для оформивших предзаказ клиентов тоже будут зависеть от ситуации на рынке. Однако такие покупатели смогут приобрести электрокар быстрее.

Электромобиль будет способен разгоняться до 100 километров в час за восемь секунд, запас хода - до 500 километров. Длина машины составит почти 4 метра, ширина - 1,8 метра, а высота - 1,6 метра.

Ранее стало известно, что американские производители электромобилей столкнулись с падением уровня продаж. При этом в Китае случилась обратная ситуация, в стране стабилизировали выпуск простых и недорогих машин.