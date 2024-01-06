Стал известен прогноз Жириновского на 2024 год

Жириновский пророчил США крах и полный распад. Причиной этому он называл межнациональные конфликты, которые усугубятся на фоне экономического кризиса. Также политик говорил, что в текущем году президентских выборов в Соединенных Штатах не будет.

Другой прогноз Жириновского касался украинского конфликта. По его мнению, кризис разрешится в 2024 году.

Новой горячей точкой планеты станет Ближний Восток. В этом регионе разгорится палестино-израильский конфликт, запылает Иран.

«Иран - это не Вьетнам, не Северная Корея и не Косово. Здесь будут самые страшные события», - говорил Жириновский.

Политик описывал и события на Украине, которые предшествовали приходу к власти Владимира Зеленского. Он также с поразительной точностью предсказал начало спецоперации ВС России.