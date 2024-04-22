22 апреля 2024, 12:01

Стал известен новый ведущий КВН

РИА «Новости»
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Постоянным ведущим телевизионной игры КВН на протяжении всего 2024 года будет шоумен Дмитрий Хрусталев. Он заменит Александра Маслякова, сообщил портал kp.ru.

Масляков, который на протяжении многих лет был лицом юмористического шоу, в последнее время участвовал в играх КВН не так активно. Особенно это стало заметно в период пандемии COVID-19, когда 82-летний Масляков, ввиду коронавирусных ограничений, находился в карантине и переболел сам.

В качестве временных замен в играх высшей лиги КВН выступали Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. В итоге последнего выбрали на роль постоянного ведущего.

Хрусталев рассказал, как Масляков неожиданно предложил ему принять участие в ведении КВН. Однако между тем разговором и официальным назначением на должность прошло два года.

«Он как „большой брат“: его, может, и нет рядом, но он все видит, знает», - отметил шоумен.

Он также поделился мыслями о том, как изменился КВН за последние 20 лет. По его словам, в юмористическом проекте появилось больше дерзости и актуальности.

Первый канал Телевидение Шоу-бизнес
22 апреля 2024, 11:41
Владимир Потанин: «После создания плавильных мощностей в Китае у нас будет самое современное производство»
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Основатель «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин поделился ходом работы Серной программы, а также рассказал, как «Норникель» планирует освоить новый рынок, перенеся часть своих производств в Китай, и какие преимущества это даст металлургической компании, несмотря на условия санкций.

В октябре 2023 года на Надеждинском заводе в Норильске состоялся запуск 1-й линии Серной программы – масштабного экологического проекта «Норникеля», призванного снизить выбросы диоксида серы в атмосферу.

- Процесс запуска оказался более болезненным, чем это можно было ожидать, из-за отказа многих западных партнеров от выполнения своих обязательств. - рассказал Владимир Потанин. - Но проект успешно осуществляется, мы достигли технических характеристик, которые закладывали, а это более 99% улавливания серы. То есть технология физически работает в огромном промышленном масштабе. А работоспособность технологии была главным риском, поскольку этот проект новаторский.

По словам президента «Норникеля», в результате запуска программы экологические обязательства перед государством компания выполнит в соответствии с подписанным планом. Потанин подчеркнул, что безопасность окружающей среды и жителей региона в приоритете для компании.

- После выхода на проектные показатели выбросы в Норильске сократятся на 45%, а это означает улавливание почти 1 млн тонн диоксида серы. Для этого мы в конце третьего квартала будем запускать вторую и третью линии на Надеждинском заводе. В результате улавливания серы, производства серной кислоты и последующей ее нейтрализации мы производим много миллионов тонн гипса, которые храним в гипсохранилище. Это экологически безопасный вид отходов, но за десятилетия, которые нам еще предстоит работать в Арктике, мы произведем огромные объемы гипса. Получается, что мы тратим большие средства на то, чтобы закопать в землю гипс.

Пандемия, санкции и много другое повлияли на переосмысление стратегии работы «Норникеля». Компания открывает для себя новые пути развития.

- Как всегда бывает в таких случаях, только нестандартный ход поможет решить проблему. Сейчас санкции против российской цветной металлургии формализованы, но и до этого, как и другие производители российских товаров, мы столкнулись с отказами клиентов, необходимостью предоставлять скидки. Это давление заставило задуматься, как правильнее доставлять наш товар до рынков сбыта. И одним из таких нестандартных решений является перенесение части производства на рынки непосредственного потребления. Так родилась идея создания плавильных мощностей по медному концентрату в Китае, - рассказал Владимир Потанин.

Он отметил, что этот шаг позволит приблизить товар к месту потребления, и тогда финальный продукт будет продаваться как китайский, в этом случае его сложнее санкционировать. Кроме того, перенос части производства в Китай поможет модернизировать экологические программы.

- Побочным продуктом при производстве может быть серная кислота, этот продукт востребован на китайском рынке, мы сможем его там продавать. Кроме экономических соображений, такая схема целесообразна и с точки зрения экологии: мы ничего не будем закапывать в нашу тундру, нашим потомкам лет через сто гипс не придется откапывать, - добавил Потанин.

По словам Потанина, именно так должно работать международное разделение труда: - Мы договариваемся с дружественными юрисдикциями о том, кто в чем более эффективен, при этом сохраняя всю цепочку компетенций. Возникает win-win ситуация. «Норильский никель» сосредоточится на тех компетенциях, которые для нас наиболее выгодны и эффективны - добыча и обогащение, и получит цепочку производства батарей. Наши экологические проблемы, проблемы расчетов, проблемы доступа на рынок, проблемы кастомизации нашего товара под рынок потребления мы переносим туда, где они решаются наиболее эффективно, в данном случае в Китай. А на Китай приходится 50% потребления никеля и меди, и сейчас с учетом отказа Европы и Америки от нашего товара на Китай будет приходиться более половины нашей реализации.

После переноса плавильного производства ближе к рынкам сбыта у «Норникеля» появится возможность освоить технологии по производству батарейных материалов. Располагая этими технологиями, компания совместно с «Росатомом» сможет производить и катодные материалы, и сами батареи, используя для этого продукцию Колмозерского месторождения лития, которое сейчас разрабатывается в Мурманской области. Таким образом, «Норникель» экономически неэффективное и экологически болезненное производство серы переносит в Китай, а взамен получает возможность продлить цепочку создания стоимости и получить продвинутые компетенции, которые необходимы и компании, и стране, считает Потанин.

- Санкции нас к этому подтолкнули. Требования технологического и финансового суверенитета диктуют, что у нас должна быть компетенция в производстве чувствительных элементов в цепочке создания стоимости. Конечно, международное разделение труда никто не отменял. Но в рамках этого разделения труда нужно преуспеть в том, что ты лучше умеешь делать, и привлечь сильного партнера там, где ты не конкурентен, сохранив ключевые компетенции, - говорит Владимир Потанин. - В идеале после реализации проекта создания плавильных мощностей в Китае у нас получается самое современное плавильное производство на Надеждинском металлургическом комбинате. Его можно будет расширить: у нас остается площадка для третьей очереди, которая нам понадобится к 2030 году, когда встанет вопрос об увеличении производства. А это увеличение налоговой базы как для Красноярского края, так и для страны в целом».

Проект позволит «Норникелю» уйти от больших потерь, которые вызваны имеющимися сейчас трудностями с расчетами, отказами от поставок, скидками на металл, созданием товарных запасов.

- По нашим расчетам, после реализации этого проекта «Норникель» сможет увеличить выручку на 20% в сравнении с ситуацией до начала 2022 года. Для целей бюджета мы фактически в течение четырех лет выйдем на показатели, которые почти в 1,5 раза лучше, чем то, что мы сейчас имеем, и на 20% лучше, чем 2-4 года назад.

О проекте, по словам Владимира Потанина, доложили на всех уровнях, включая президента и председателя правительства страны, идет активное взаимодействие с профильными Министерствами.

«Мы создаем СП [совместное производство] с международными партнерами. Это означает, что мы будем получать долю в доходах международных проектов и значительную часть из них возвращать в виде дивидендов в Россию для инвестиций внутри страны», - подытожил Владимир Потанин.

Первый канал Телевидение Шоу-бизнес
22 апреля 2024, 11:14
Многополярность назвали главной темой ПМЭФ
РИА «Новости»
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Главой темой Петербургского экономического форума станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Об этом говорится в материалах Фонда «Росконгресс».

По словам ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, форум очень актуален. Сейчас мир живет в эпоху «тектонических перемен», указал он.

«За прошедший год кризис доверия между странами только усилился», - добавил он.

На этом фоне важно поддерживать конструктивный диалог между представителями деловых кругов из разных стран, подытожил Кобяков.

В этом году форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия запланировано проведение Молодежного дня. Спикерами в этот день будут представители сообщества Friends for Leadership.

Главой темой Петербургского экономического форума станет «Основа многополярности - формирование новых центров роста». Об этом говорится в материалах Фонда «Росконгресс».

Африка Индия Иран Китай ПМЭФ-2024
22 апреля 2024, 10:51
Названа дата ожидаемого пика уровня воды в Ишиме в Тюменской области
РИА «Новости»
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Пик паводка в Ишиме в Тюменской области ожидается в понедельник, 22 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Динамика за последние часы говорит, что сегодня мы можем ожидать формирование пика уровня воды в городе Ишиме», - подчеркнул он.

По его словам, уровень воды в реке на утро 22 апреля составил 10,64 метра, обновив тем самым исторический максимум. Интенсивность подъема паводка в городе снизилась. Круглосуточные караулы продолжаются.

Паводок идет вниз по течению реки, отметил Моор. Вода спускается на Абатский район. Также высокий уровень паводка наблюдается в Ишимском районе.

«Работают лодочные переправы, связывающие с „большой землей“ отрезанные населенные пункты», - уточнил губернатор региона.

Вода в реке Тобол возле села Коркино за минувшие 24 часа прибавилась на 80 сантиметров, достигнув 554 сантиметров. В регионе продолжает действовать режим ЧС.

Паводки Реки
22 апреля 2024, 10:48
Эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид начнется в России
РИА «Новости»
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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих зачеток и билетов в электронный вид с 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«В России с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года пройдет эксперимент по переводу зачетных книжек и студенческих билетов в электронный вид. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление», - заявили в пресс-службе.

Пилотный проект запланировали провести на добровольной основе, он коснется студентов вузов и колледжей, аспирантов и ординаторов. Подтверждающие их обучение документы переведут в электронный вид, они появятся в виде QR-кода в личном кабинете на портале Госуслуг.

Электронные версии документов можно использовать для прохода в учебное заведение, для покупки льготных билетов в общественный транспорт, концертные залы, кино, музеи и театры. При этом электронные документы не станут заменой обычным, студенты по собственному желанию смогут пользоваться любыми из них.

Ранее президент Владимир Путин поручил создать стипендию для студентов приоритетных специальностей.

Россия Студенты Михаил Мишустин

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