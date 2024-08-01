Стал известен главный курорт России для богачей

Россияне в связи с санкционными ограничениями и ростом стоимости за рубежом стали активнее ездить в Сочи, а также чаще вкладывать средства в туристическую недвижимость.

Хасанова отметила, что Сочи в последнее время для россиян начал конкурировать с популярными зарубежными направлениями. К внешним факторам спроса она отнесла значительный приток состоятельных туристов, которые работают удаленно или проживают на курорте лишь сезонно.

«По разнообразию и уровню возможностей Сочи стал безальтернативным российским курортом, который в приоритетах обеспеченных людей сместил такие направления, как ОАЭ, Таиланд, Индонезия, Турция и так далее», - сказала она.

Ранее Крым назвали лидером по росту турпотока среди регионов России.