США столкнулись с резким ростом цен на топливо
Котировки нефтяных фьючерсов устремились к показателю в 100 долларов за баррель после масштабного сокращения добычи нефти Россией и Саудовской Аравией. На этом фоне произошел резкий подъем цен на автомобильных заправках США. Об этом сообщило РИА «Новости».
Цены на нефть начали расти еще летом на фоне возникшего дефицита. С 1 июля по 28 сентября баррель Brent вырос на 28% с 75 до 96 долларов и продолжает подбираться к уровню в 100 долларов.
Все это не могло не сказаться на розничных ценах. Американским водителям уже приходится платить за галлон бензина или дизеля по четыре доллара и есть большая вероятность, что рекордный прошлогодний максимум в пять долларов ждет обновление.
По прогнозам аналитиков, рост нефтяных фьючерсов только начался и можно ждать котировок до 120 и до 150 долларов за баррель. Решение России и Саудовской Аравии фактически развернуло цены на нефть на мировом рынке. Не исключено, что по такому же пути могут пойти другие участники ОПЕК.
Главным пострадавшим в этой ситуации станет администрация президента США Джо Байдена. Для остановки падения рейтинга в прошлом году на фоне роста цен на бензин властям пришлось доставать резервные запасы топлива и выставлять их на внешний рынок в попытке снизить оптовую стоимость. Решение помогло, но только временно, а запасы сократились в два раза. Поэтому сейчас оптовый дефицит закрывать нечем.
Вице-премьер российского правительства Александр Новак на внеочередном совещании с нефтяниками в минувший четверг, 28 сентября, объявил, что Федеральная таможенная и налоговая службы взяли под контроль запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Все сырье, которое уже стояло в цистернах на базисах отправят на внутренний рынок. Заместитель председателя правительства добавил, что продолжит борьбу административными и экономическими мерами с перекупщиками сырья, которые вывозят бензин и топливо за границу.