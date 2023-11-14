Официальный представитель Кремля обратил внимание на запрос Минфина США к управляющим компаниям для получения сведений о 100 танкерах, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход западных санкций.

«Мы адаптируемся под эти условия и действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам», - подчеркнул Песков.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ранее начало расследование по факту возможного нарушения антироссийских санкций. Управляющие компании из 30 стран 10 ноября получили уведомления о проверке. Американские чиновники заподозрили, что на 100 танкерах перевозили российскую нефть по ценам выше установленного потолка.

В конце 2022 года страны G7, ЕС и Австралия утвердили лимит цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Через год эксперты сделали вывод, что ограничение оказалось неэффективным.