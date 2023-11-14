14 ноября 2023, 12:43

США не прекратили культивировать санкции против России — Кремль

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Соединенные Штаты продолжают культивировать санкции против России, но государство адаптируется к таким условиям. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привел ТАСС.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на запрос Минфина США к управляющим компаниям для получения сведений о 100 танкерах, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход западных санкций.

«Мы адаптируемся под эти условия и действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам», - подчеркнул Песков.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ранее начало расследование по факту возможного нарушения антироссийских санкций. Управляющие компании из 30 стран 10 ноября получили уведомления о проверке. Американские чиновники заподозрили, что на 100 танкерах перевозили российскую нефть по ценам выше установленного потолка.

В конце 2022 года страны G7, ЕС и Австралия утвердили лимит цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Через год эксперты сделали вывод, что ограничение оказалось неэффективным.

США Кремль Дмитрий Песков Санкции
14 ноября 2023, 12:24
Трепова получила 195 тысяч рублей за теракт против военкора Татарского — СМИ
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Дарья Трепова*, обвиняемая в совершении теракта против военного корреспондента Владлена Татарского в петербургском кафе, получила от украинских кураторов 195 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, девушке перевели биткоины через криптокошелек, после чего она конвертировала их в рубли. Крупную сумму денег Трепова* потратила на аренду жилья в Москве и Петербурге, поездку в Омск на лекции Татарского и покупку мобильных телефонов.

Небольшой остаток средств обвиняемая тратила на одежду и кафе. Связь с Украиной была единственным источником доходов Дарьи Треповой*.

Накануне сообщалось, что в ходе судебной экспертизы девушку признали вменяемой. Она осознавала опасность и последствия своих действий. Первое слушание по делу Треповой* состоится в Санкт-Петербурге 15 ноября.

В апреле этого года девушка принесла в кафе в Северной столице статуэтку, начиненную взрывчаткой. В заведении выступал военкор Татарский. Трепова* вручила ему подарок, после чего раздался взрыв. Журналист погиб, десятки людей получили ранения.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Украина Деньги Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
14 ноября 2023, 12:04
Москвичи отправятся в виртуальное путешествие в павильоне «Умный город» на ВДНХ
Сайт мэра и правительства Москвы
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В павильоне «Умный город» на ВДНХ в Москве открыли бесплатный VR-кинотеатр. Он будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

«Надев очки виртуальной реальности, любой желающий сможет своими глазами увидеть, как выглядела территория парка „Зарядье“ несколько веков назад, как со временем менялись Тверская улица и главная выставка страны, а также побывать в легендарной гостинице „Националь“», - поделились подробностями в ведомстве.

Горожане выберут один из маршрутов и отправятся в увлекательное 20-минутное путешествие. VR-кинотеатр смогут посетить и дети, старше 12 лет или младше, но с разрешения родителей. Подробная информация - на сайте.

Кроме этого, на ВДНХ открыли новое иммерсивное арт-пространство.

Создатели проекта постарались сделать виртуальный подводный мир максимально похожим на настоящий.

Москва 2023 ВДНХ
14 ноября 2023, 10:07
Более 40 тысяч москвичей воспользовались приложением «Мой id» с начала его запуска
Сайт мэра и правительства Москвы
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Несколько месяцев назад в Москве запустили мобильное приложение «Мой id». За это время в нем зарегистрировали более 40 тысяч пользователей, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

«Мы продолжаем развивать „Мой id“, добавляя в него все больше документов, сведений и городских сервисов для удобства жителей. С этим приложением у москвичей всегда под рукой есть нужные данные, будь то номер паспорта или сведения о домашнем питомце», - подчеркнули в ведомстве.

Пользователи используют некоторые документы для получения городских услуг. Например, с помощью штрихкода читательского билета взять книгу в библиотеках, а СНИЛС - для получения госуслуг в офисах «Мои документы». Кроме этого, в приложение добавили QR-коды для получения подарков с сайта «Миллион призов».

Москва 2023
14 ноября 2023, 10:04
ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца в России
piqsels
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Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность оптово-отпускных цен на куриные яйца. На сайте ведомства указали, что запросы о ценообразовании направили производителям и 10 федеральным ретейлерам.

«На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах», - сообщили в ФАС.

Поручение об анализе ценообразования на куриные яйца служба направила в свои территориальные органы.

С начала 2023 года куриные яйца подорожали на 18,6%. За последние несколько недель цены на продукцию заметно подскочили в нескольких регионах России, в том числе в Волгоградской, Ярославской и Астраханской областях. Правительство разработало меры по стабилизации стоимости.

Ранее стало известно, что ФАС проверит, насколько обоснован рост стоимости куриного мяса. Служба направила запросы трем крупнейшим производителям: «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье», подозревая эти компании в злоупотреблении своим положением и влиянии на конкуренцию в отрасли.

Сельское хозяйство ФАС России Продукты

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