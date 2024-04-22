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На встрече присутствовали в том числе губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей. Они отчитались о ситуации с паводками в регионах. Куренков обратил внимание на важность работы с людьми на территориях.

«Это важно, очень важно для населения. Вам с этим всем нужно быть знакомыми, ситуация находится на особом, пристальном контроле президента РФ», - подчеркнул министр.

Глава МЧС также призвал глав областей как можно чаще находиться на местах и опираться на данные местных руководителей.

«Работу нужно продолжать, сроки будут достаточно жесткими», - предупредил он.

По его словам, рабочие группы оценочной комиссии Минстроя составят график с четким пониманием сроков восстановления жилья.

«За эти цифры и даты будет отдельный спрос», - добавил министр.