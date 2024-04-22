22 апреля 2024, 15:25

Сроки будут жесткими. Куренков — о восстановлении жилья в зонах подтопления

РИА «Новости»
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Рабочие группы оценочной комиссии Минстроя должны выработать график с четким пониманием сроков проведения работ по восстановлению жилья на пострадавших от подтопления территориях. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков.

На встрече присутствовали в том числе губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей. Они отчитались о ситуации с паводками в регионах. Куренков обратил внимание на важность работы с людьми на территориях.

«Это важно, очень важно для населения. Вам с этим всем нужно быть знакомыми, ситуация находится на особом, пристальном контроле президента РФ», - подчеркнул министр.

Глава МЧС также призвал глав областей как можно чаще находиться на местах и опираться на данные местных руководителей.

«Работу нужно продолжать, сроки будут достаточно жесткими», - предупредил он.

По его словам, рабочие группы оценочной комиссии Минстроя составят график с четким пониманием сроков восстановления жилья.

«За эти цифры и даты будет отдельный спрос», - добавил министр.

Паводки МЧС РФ
22 апреля 2024, 15:39
Обстановка меняется постоянно. Глава МЧС оценил ситуацию с паводками в двух регионах
РИА «Новости»
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Активная фаза весеннего половодья проходит сейчас в Курганской и Тюменской областях. Обстановка меняется постоянно, заявил глава МЧС Александр Куренков, выступая на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков.

«Необходимо сосредоточиться на мероприятиях по защите населенных пунктов, объектов экономики, дорог и мостов, а также превентивной эвакуации населения», - подчеркнул министр.

Говоря об обстановке в Оренбургской области, Куренков отметил, что там ситуация стабилизировалась - уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается.

Все силы сейчас нужно бросить на помощь пострадавшему населению, восстановление домов и объектов экономики, подчеркнул он.

Куренков обратил особое внимание, что сроки по восстановлению жилья будут жесткими.

Паводки МЧС РФ
22 апреля 2024, 15:24
Куренков поручил решить вопрос с учебой детей на затопленных территориях в ближайшее время
РИА «Новости»
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Организация полноценного учебного процесса для детей, которые проживают в районах затопления, — один из приоритетных вопросов, которые надо решить в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий из-за паводков.

На заседании министр выслушал доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками. По итогам он поручил главам регионов увеличить темп ликвидации последствий прохождения весеннего половодья.

В приоритете - помощь людям, особенно многодетным семьям, пожилым и маломобильным жителям, а также семьям участников СВО. Отдельно Куренков отметил важность организации нормального учебного процесса для детей из населенных пунктов, которые оказались подтоплены.

Тем, кто потерял работу из-за последствий паводка, нужно помочь с трудоустройством, добавил он. Помимо этого, важно проработать вопрос выплаты субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, чтобы они снова смогли функционировать.

Еще одно поручение касалось дополнительных мер по контролю санитарной обстановки в зоне ЧС и доставке питьевой воды.

Подняли на заседании и вопрос проведения превентивных мер, в том числе дноуглубительных работ, расчистки русел рек и строительства объектов инженерной защиты, одновременно с ликвидацией последствий паводка, уточнили в МЧС.

Паводки МЧС РФ
22 апреля 2024, 15:03
Глава Сургута решил сложить полномочия
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Глава Сургута Андрей Филатов принял решение покинуть свой пост, который занимал с 2021 года. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Уверен, на каждом этапе наступает время оценки сделанного, подведения итогов и формирования дальнейших планов. У каждого есть это право. Сегодня эту черту для себя подвожу я. Принял решение сложить полномочия, передать багаж результатов, наработки и выстроенную систему управления будущему главе города», - написал Филатов.

Он отметил, что после отставки останется работать в регионе и сосредоточит внимание на новых проектах, которые связаны с экономическим развитием территорий.

«Спасибо всем жителям за поддержку и критическую оценку работы. Это помогало нам справляться лучше и видеть больше. Мы честно работали для Сургута и создавали основу для его развития», - добавил глава города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин снял с поста главу департамента образования и науки столицы Александра Молоткова.

Отставки Работа
22 апреля 2024, 14:47
Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Телеграмму с обращением главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Путин отметил, что еврейская община вносит значимый вклад в укрепление межрелигиозного и межнационального диалога. Традиционно Песах начинается с заходом солнца 22 апреля.

«Поздравляю с праздником Песах российских евреев. <...> Еврейская община России вносит вклад в укрепление межрелигиозного и межнационального диалога в стране, заботится о сбережении семейных, незыблемых духовно-нравственных ценностей», - подчеркнул он.

Президент добавил, что община принимает активное участие в благотворительности, делах милосердия, просвещении и воспитании молодежи. Он напомнил, что Песах символизирует торжество идеалов справедливости и добра.

Песах отмечают в память о библейском событии - исходе еврейского народа из Египта.

Праздники Россия Владимир Путин

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