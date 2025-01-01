01 января 2025, 16:04

Срок действия истекающих в 2025 году водительских прав продлят автоматически

РИА «Новости»
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Срок действия водительских удостоверений, истекающий в 2025 году, продлится автоматически на три года. Постановление разместили на официальном сайте правительства России.

Получать новые или вносить изменения в имеющиеся права не потребуется. Постановление коснется как водителей, управляющих личным транспортом, так и тех, кто ездит на служебных машинах. Автовладельцы смогут при желании заменить удостоверение, обратившись в отдел ГАИ.

В обязательном порядке поменять права необходимо тем, кто изменил персональные данные, или в случае если документ пришел в негодность.

Замене также подлежат документы, срок действия которых истек в 2022 году и был продлен до 2025-го. Водителям нужно пройти медкомиссию, заплатить госпошлину и прийти за новым удостоверением.

Законы Россия Водители
01 января 2025, 15:34
Кадыров рассказал о своем видении будущего Грозного
РИА «Новости»
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Грозный в будущем должен стать кузницей кадров, красивым и уютным городом. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, его слова привело РИА «Новости».

Кадыров отметил, что в город должны хотеть приезжать люди и оставаться в нем жить.

«Самым удобным, самым красивым и уютным. Чтобы у нас были самые великие ученые, как религиозные, так и другие направления. Чтобы это была кузница кадров, чтобы люди хотели приезжать жить», - сказал он, отвечая на вопрос, каким хочет видеть Грозный в будущем.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в декабре назвал Грозный современным российским чудом. По его мнению, восстановление столицы Чечни - заслуга властей и местных жителей.

Чечня Рамзан Кадыров
01 января 2025, 12:53
Пьяные мужчины засунули кота в автомат с мягкими игрушками в Уфе
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Накануне Нового года сотрудники МЧС в Уфе спасли кота, угодившего в автомат с мягкими игрушками, установленный в супермаркете на улице Первомайской. Об этом сообщил Telegram-канал «Спутник FM. Уфимская волна».

По словам очевидцев, кот оказался внутри автомата не самостоятельно - его туда поместили двое мужчин с яркими признаками алкогольного опьянения. Выбраться обратно животное не смогло.

На помощь коту пришли посетители супермаркета, вызвавшие спасателей. Они благополучно достали животное и отпустили на волю.

Ранее коту Толику из московского управления МЧС присвоили звание прапорщика. Ежедневно он посещает разводы караулов, встречает и провожает пожарных. Животное уже стало талисманом сотрудников части. Ему уже изготовили миниатюрные погоны и скоро сошьют крошечную форму.

Уфа Коты
01 января 2025, 11:55
Катаева признали иноагентом за получение денег от финансируемой Швецией НКО
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Журналиста Дениса Катаева* внесли в перечень иностранных агентов за получение денег от российской некоммерческой организации, финансируемой из Швеции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Получение средств от НКО выявила Федеральная служба по финансовому мониторингу. Также журналист распространял материалы других иностранных агентов.

Минюст внес Катаева* в реестр иноагентов еще в сентябре 2023 года. В ведомстве отмечали, что журналист активно выступал за предоставление Украине вооружения. Ранее Катаев* работал на телеканале «Дождь»**, а сейчас является сотрудником французского СМИ.

Президент России Владимир Путин подписал закон о специальных счетах для иностранных агентов.

*Лицо, выполняющее функции иноагента в России.

**Признан в России СМИ-иноагентом.

Россия Иноагенты
01 января 2025, 01:02
Россияне пожаловались на проблемы в работе Telegram
Unsplash
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В нескольких регионах России в новогоднюю ночь зафиксировали сбои в работе Telegram. Это следует из данных портала Downdetector.

По данным сервиса, о проблемах с подключением к серверу заявил 51% пользователей и с отправкой сообщений 17%. сообщения не отправляются у жителей Тверской, Нижегородской, Московской, Ленинградской областях. Аналогичный сбой произошел в Москве и Санкт-Петербурге.

В начале декабря пользователи Telegram массово пожаловались на сбой в работе мессенджера. Многие из них столкнулись с проблемой в получении оповещений.

Позже стало известно о масштабных нарушениях в работе сервисов Meta*. Жалобы на работу Instagram* и Facebook* , а также мессенджера WhatsApp поступили из США, Канады, Великобритании, Германии и других стран.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Мессенджеры Санкт-Петербург Telegram Россия Работа Москва

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