Срок действия истекающих в 2025 году водительских прав продлят автоматически

Получать новые или вносить изменения в имеющиеся права не потребуется. Постановление коснется как водителей, управляющих личным транспортом, так и тех, кто ездит на служебных машинах. Автовладельцы смогут при желании заменить удостоверение, обратившись в отдел ГАИ.

В обязательном порядке поменять права необходимо тем, кто изменил персональные данные, или в случае если документ пришел в негодность.

Замене также подлежат документы, срок действия которых истек в 2022 году и был продлен до 2025-го. Водителям нужно пройти медкомиссию, заплатить госпошлину и прийти за новым удостоверением.