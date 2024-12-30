30 декабря 2024, 07:19

Средний размер пенсии по старости в 2025 году назвали в Госдуме

РИА «Новости»
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В 2025 году средний размер пенсии по старости в России составит порядка 24 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Средний размер страховой пенсии по старости в следующем 2025 году составит 24059,12 рублей», - сказал он.

Чаплин напомнил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии в России вырастут на 7,3%, эта мера коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков ранее заявлял, что в феврале 2025 года страховые пенсии дополнительно увеличат на показатель фактической инфляции , зафиксированной по итогам 2024 года.

После того, Росстат в середине января оценит фактическую инфляцию за год, правительство может принять решение об увеличении пенсий до соответствующего уровня.

Пенсия Россия
30 декабря 2024, 05:43
Стало известно, сколько Греция потеряла из-за оттока российских туристов
Unsplash
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Массовый туризм из России в Грецию стал частью истории. Не более 15 тысяч россиян посетили эту страну за последние месяцы, сообщил посол России в Афинах Андрей Маслов в беседе с РИА «Новости». 

Турпоток рухнул после отмены прямых авиарейсов между Москвой и Афинами. Кроме того, россиянам теперь просто неудобно расплачиваться в Греции картами - они заблокированы по инициативе Евросоюза. Такие меры сделали поездки на греческие острова для граждан России неудобными и неоправданно сложными.

Греция, по словам посла Маслова, серьезно страдает от сокращения числа туристов из России. В год страна теряет из-за этого не менее миллиарда евро. Чиновник заявил, что целые отрасли в популярных городах Греции лишились прибыли. В качестве примера он привел пушно-меховую промышленность.

Тем не менее, как отметил Маслов, интерес к греческим курортам класса люкс среди россиян сохраняется. Однако этот сегмент уже не компенсирует исчезновение массового туризма, который на протяжении многих лет был значимой частью двустороннего туристического обмена.

Ранее сообщалось, что и европейские курорты пострадали из-за сокращения турпотока из России.

Путешествия Туризм Греция Россия
30 декабря 2024, 00:19
Петербургскую школьницу отправили в СИЗО за портреты террористов на стенах школы
Unsplash
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Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил два месяца ареста 16-летней девочке. Она повесила в школе портреты внесенных в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Дениса Капустина* и Алексея Левкина**, сообщила пресс-служба петербургских судов в официальном Telegram-канале.

Как пояснили в пресс-службе, школьницу подозревают в публичных призывах, пропаганде и оправдании терроризма. Речь идет о части первой статьи 205.2 УК РФ - максимальное предусмотренное ей наказание составляет до пяти лет лишения свободы.

Школьница просила назначить ей домашний арест в виде меры пресечения. В суде же заявили, что она «повесила фото террористов на школьный стенд».

Несовершеннолетнюю девочку, как ранее писала «Фонтанка» , задержали после того, как 26 декабря в одной из школ Санкт-Петербурга на стенде инспектора повесили фотографии основателей запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус»***.

Сначала полиция задержала заместителя директора учебного заведения - та отрицала причастность к снимкам.

Ранее школьница из Петербурга подделала паспорт ради секса с 25-летним мужчиной.

*В России внесен в перечень террористов и экстремистов **В России внесен в перечень террористов и экстремистов ***Запрещенная в России террористическая организация

Суд Школы СИЗО
29 декабря 2024, 23:31
Умерла звезда сериалов «Глухарь», «Интерны» и «Кухня»
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Скончалась заслуженная артистка России Надежда Подъяпольская. Об этом сообщила пресс-служба Московского театра юного зрителя, где служила актриса.

Причину смерти артистки пресс-служба театра не уточнила. Надежде Подъяпольской было 82 года.

Церемония прощания с актрисой запланирована в зале крематория Николо-Архангельского кладбища. Она состоится 31 декабря в 10:20.

Подъяпольская после окончания Драматической студии при Центральном детском театре служила в столичном Театре юного зрителя. Она также активно снималась в кино, где дебютировала в фильме «Анчутка» в 1985 году.

Современному зрителю Надежда Подъяпольская знакома по ролям в популярных сериалах. Она появилась в «Глухаре», «Интернах», «Кухне» и нескольких других проектах. Всего в фильмографии артистки более 120 работ.

Ранее стало известно о смерти супермодели и актрисы из Канады Дэйл Хэддон. Предварительно, она отравилась угарным газом.

Сериалы Россия Театры
29 декабря 2024, 17:01
Умер моряк-подводник Терехов
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В возрасте 78 лет из жизни ушел Герой России, моряк-подводник Владимир Терехов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

«Сильный, мужественный и преданный Родине он был примером для молодых подводников и пользовался огромным уважением у товарищей по службе», - заявили в администрации.

В 1993 году Терехову присвоили звание Героя Российской Федерации.

Терехов родился 30 августа 1946 года. С 1964 года он служил на флоте, нес службу в дальних походах на боевых кораблях, участвовал в испытаниях новейших глубоководных аппаратов. Также Терехов готовил специалистов по обслуживанию морской техники.

С 2000 года находился в запасе, трудился инженером в Федеральном Государственном унитарном предприятии Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор».

Неделю назад стало известно о смерти героя штурма дворца афганского диктатора в 1979 году Павла Климова.

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