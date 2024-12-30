Средний размер пенсии по старости в 2025 году назвали в Госдуме

«Средний размер страховой пенсии по старости в следующем 2025 году составит 24059,12 рублей», - сказал он.

Чаплин напомнил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии в России вырастут на 7,3%, эта мера коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков ранее заявлял, что в феврале 2025 года страховые пенсии дополнительно увеличат на показатель фактической инфляции , зафиксированной по итогам 2024 года.

После того, Росстат в середине января оценит фактическую инфляцию за год, правительство может принять решение об увеличении пенсий до соответствующего уровня.