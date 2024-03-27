Сработал инстинкт. Оператор раскрыл детали спасения «Пикника» при теракте в Crocus City Hall

«Мы со своей командой должны были снимать концерт, 17 человек участвовали в подготовке. Уже было второй звонок, один из коллег на втором этаже сообщил о выстрелах. У меня сработал инстинкт сказать: „Ребята, бросайте все и выходите“. Еще никто ничего не понимал, я смотрел на мониторы в зале, там еще никто никуда не бежал», - сказал он.

Поморин отметил, что сразу понял: лучше опоздать на съемку.

«Эти секунды сработали на что, что мои ребята не попали в давку. Когда выходили, была дверь, которая была закрыта на одну створку, что усугубило пробку. Начал пытаться открыть ее с засова и помочь людям пройти. Но не всем так повезло. Две девушки из моей команды оставались на втором этаже, когда пулеметчики вошли в зал, спуститься в зал не успели. Их спас человек, который скомандовал им ложиться, а потом - бежать», - добавил оператор.

После этого группе удалось объединиться рядом с одним из пожарных выходов из Crocus City Hall, добавил Поморин.

«Спасибо человеку, который обезвредил одного автоматчика возле сцены, задача которого была стрелять по балконам и тем, кто выбегает. Видимо, благодаря ему мы остались живы», - заключил мужчина.

Теракт в Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Согласно последним данным, жертвами стали 140 человек.