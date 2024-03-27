27 марта 2024, 16:57

Сработал инстинкт. Оператор раскрыл детали спасения «Пикника» при теракте в Crocus City Hall

Телеканал «360»
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Оператору Ивану Поморину, который должен был снимать концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall, удалось спасти свою съемочную группу во время теракта. Об этом он рассказал «360».

«Мы со своей командой должны были снимать концерт, 17 человек участвовали в подготовке. Уже было второй звонок, один из коллег на втором этаже сообщил о выстрелах. У меня сработал инстинкт сказать: „Ребята, бросайте все и выходите“. Еще никто ничего не понимал, я смотрел на мониторы в зале, там еще никто никуда не бежал», - сказал он.

Поморин отметил, что сразу понял: лучше опоздать на съемку.

«Эти секунды сработали на что, что мои ребята не попали в давку. Когда выходили, была дверь, которая была закрыта на одну створку, что усугубило пробку. Начал пытаться открыть ее с засова и помочь людям пройти. Но не всем так повезло. Две девушки из моей команды оставались на втором этаже, когда пулеметчики вошли в зал, спуститься в зал не успели. Их спас человек, который скомандовал им ложиться, а потом - бежать», - добавил оператор.

После этого группе удалось объединиться рядом с одним из пожарных выходов из Crocus City Hall, добавил Поморин.

«Спасибо человеку, который обезвредил одного автоматчика возле сцены, задача которого была стрелять по балконам и тем, кто выбегает. Видимо, благодаря ему мы остались живы», - заключил мужчина.

Теракт в Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Согласно последним данным, жертвами стали 140 человек.

Концерты Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 18:32
Концерт группы «Пикник» в Петербурге пройдет при усиленной охране
РИА «Новости»
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Перед концертом группы «Пикник» в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге приняли дополнительные меры безопасности. У входа и вокруг здания разместили специальные подразделения правоохранительных органов, в том числе кинологов с собаками. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Теракт произошел перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. В зал в Красногорске ворвались вооруженные люди. Они открыли огонь по посетителям. По последним данным, погибло не менее 139 человек.

За полтора часа до начала мероприятия у главного входа в БКЗ появились автомобили полиции, автобус ГУ МВД и Росгвардии. Лиговский проспект, ведущий к концертному залу, перекрывать не стали.

Концерт в Санкт-Петербурге посвятят памяти жертв террористической атаки в Crocus City Hall. Все собранные во время концерта средства направят на поддержку пострадавших и родственников погибших.

Санкт-Петербург Концерты Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 18:18
Российская школьница похвалила террористов из Crocus City Hall и лишилась стипендии
РИА «Новости»
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Поблагодарившую напавших на концертный зал Crocus City Hall террористов за сорванную поездку в Москву нижегородскую школьницу лишили именной стипендии главы города. Об этом сообщил сайт NewsNN.ru.

Журналисты напомнили, что девочка опубликовала на своей странице в социальной сети заявление, в котором нецензурно заявила, что из-за теракта у нее сорвалась поездка в Москву и она может остаться дома, чтобы продолжить употреблять алкоголь.

Возмущенные таким заявлением горожане быстро установили личность школьницы. Выяснилось, что она входила в число лауреатов, получающих именные стипендии главы Нижнего Новгорода. После публикации скандального видео в администрации города заявили, что выплат школьница не получает.

Сама девушка записала видео с извинениями перед всеми, кого обидело ее заявление. Она подчеркнула, что совершила ужасный поступок, так как не могла подобрать нужных слов.

«Не поддерживаю терроризм, от всего сердца приношу соболезнования. Надеюсь, вы меня простите», - заявила она.

РИА «Новости» со ссылкой на областной главк МВД уточнило, что правоохранители провели со школьницей профилактическую беседу, а родителей привлекли к административной ответственности.

Нижегородская школьница оказалась не первой, кто допустил неосторожное высказывание о теракте, который унес 139 жизней (по данным СК). Переводчик и ресторатор мебели из Санкт-Петербурга Николай Конашенок опубликовал на своей странице в социальной сети комментарий, который вызвал массовое возмущение. Позже мужчину задержали в аэропорту при попытке улететь в Ереван.

Соцсети Школьники Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 17:36
Андриянов рассказал о развитии проекта «Активное долголетие» в Красногорске
Медиасток.рф
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Число участников проекта «Активное долголетие» в городском округе Красногорск растет каждый день. Об этом в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской рассказал руководитель местного центра Богдан Андриянов.

В феврале этого года центр отметил четыре года со дня создания. Он стал одним из самых крупных в Московской области.

«Важно отметить, что с самого начала проект очень быстро набрал темп и с тех пор на протяжении четырех лет он его и не сбавляет, а только набирает. И действительно, участников становится с каждым днем все больше» - заявил собеседник.

Он отметил, что в день центр посещают около 250-300 человек по программе, а индивидуально - примерно две тысячи жителей Подмосковья. Андриянов добавил, что среди участников больше женщин чем мужчин.

«В процентном соотношении - это 70 на 30. То есть 70% от общего числа - это женщины, 30% - это мужчины. Но стоит отметить, что количество мужчин с каждым днем тоже возрастает, потому что буквально год-полтора назад начали программу именно для мужского населения, чтобы как можно больше можно было завлечь мужчин в активности», - уточнил глава центра.

Таким образом, для пожилых жителей Подмосковья появились определенные часы для посещения бассейна и отдельные дорожки, а также скандинавская ходьба, лыжи, настольные игры и другие развлечения.

Например, недавно в рамках проекта «Активное долголетие» ее участники из Лобни побывали на экскурсии в Раменском.

Красногорск Интервью Активное долголетие
27 марта 2024, 17:08
Адвокат рассказал, что изменится с признанием Пугачевой иноагентом
Global Look Press
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Россияне смогут слушать певицу Аллу Пугачеву в случае, если ее признают иностранным агентом. Дома никто не запретит включать любимую артистку, а вот в эфире радио и телевидения нужно будет сопровождать композицию специальным уведомлением, рассказал «360» адвокат Александр Добровинский.

По словам юриста, изменение статуса исполнительницы будет особенно важно для владельцев бизнеса и радиостанций.

«Если на радио, кафе, ресторане звучит песня исполнителя, который признан иностранным агентом, то она должна предваряться соответствующим сообщением, формат которого утвержден Правительством Российской Федерации», - подчеркнул адвокат.

За несоблюдение правил будет грозить штраф.

Добровинский добавил, что во время домашнего прослушивания россиян никто контролировать не будет.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом. Он выразил надежду, что комиссия «доведет дело до конца».

Штрафы Песни Музыка Телевидение Иноагенты

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