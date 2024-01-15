Спрятавшего митингующих в московском храме священника отправили в Испанию

По информации издания «РБК» , в июле 2019 года иеромонах Иоанн Гуайта пришел на помощь участникам протестов на Тверской улице в Москве. Митингующие, спасаясь от задержания, начали прыгать через высокое ограждение храма. Иеромонах вместе с другими служителями помогли более чем сотне человек. По словам священника, они сделали это, чтобы уберечь людей от травм.

Спустя несколько месяцев, в сентябре 2019 года, Гуайта примкнул к группе священнослужителей, подписавших открытое письмо в поддержку фигурантов московских протестов. В этом письме священники призвали пересмотреть судебные приговоры, вынесенные против активистов, и назвали назначенные им тюремные сроки неправомерными.

Джованни Гуайта родился в 1962 году в Италии. Он обучался на филологическом факультете Женевского университета и продолжил образование во Флорентийском богословском институте. В 1985 году он приехал в СССР на стажировку, а после остался жить в Москве и преподавать в МГЛУ и РГГУ.

На днях выступившего против СВО протоиерея Алексея Уминского лишили сана. Поводом для этого стал отказ прочесть молитву о Святой Руси во время литургии.