19 августа 2024, 14:51

«Спрос рождает предложение». Жителям Подмосковья объяснили подорожание аренды жилья

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Рост спроса на аренду привел к повышению цен на съемные квартиры. Эксперт по недвижимости, риелтор Олег Бендриков рассказал 360.ru, сколько стоит арендовать жилье в Московской области.

Сразу в восьми регионах России аренда квартир подорожала на 12% - это связано с падением спроса на ипотеку. Не каждый может позволить себе жилищный кредит с высокими ставками.

«Спрос рождает предложение. <…> Люди переориентировались на аренду. <…> Спрос очень высокий, и собственники квартир, видя это, естественно, поднимают цену», - объяснил специалист.

По его словам, раньше квартиру в ближайшем Подмосковье можно было снять за 22-25 тысяч рублей. Теперь цены начинаются от 32-35 тысяч рублей.

«Если сейчас мы говорим о ближайшем Подмосковье, то есть прямо где-то за МКАДом, однушка там 35-37 тысяч рублей, то в отдаленных районах Подмосковья <…> однокомнатная квартира, если раньше она стоила в пределах 15-18 тысяч, то сейчас - в пределах 25-27 тысяч рублей», - добавил риелтор.

Эксперт рынка недвижимости Анатолий Пысин ранее предупредил желающих оформить ипотеку о том, что банк не считает социальные выплаты доходом. Финансовые организации оценивают доход клиента с учетом его расходной части.

Ипотека Покупки
19 августа 2024, 02:31
В России произошел сбой в работе Telegram
РИА «Новости»
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Сбой произошел в работе мобильного приложения Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

Сервис мониторит работоспособность сайтов и приложений.

Проблемы с работой мессенджера, как с мобильной, так и браузерной версией, зарегистрировали с 00:15 по московскому времени.

Причем наибольшее количество жалоб пришлись на Москву - 76%. Кроме того, в Санкт-Петербурге - 7%, Ярославская область - 3%, Московская область - 2%.

Пользователи жаловались, в частности, на невозможность подключения, медленную загрузку медиафайлов и проблемы с отправкой сообщений. При этом в комментариях многие писали, что при включенном VPN сервис работает исправно.

Аналогичный случай произошел 13 августа, когда на сбои в работе мессенджера жаловались 465 пользователей.

Ранее в Москве пенсионерка вызвала бригаду скорой помощи, когда не смогла включить аудиокнигу на видеохостинге YouTube.

Интернет Telegram Россия
18 августа 2024, 23:08
Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронят в Петербурге
Pxhere
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Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронят в России. Об этом ТАСС сообщили их близкие родственники.

«Сейчас уже можно говорить о том, что ситуация спустя столько месяцев разрешилась. Все договоренности достигнуты», - указали в сообщении.

В ближайшее время прах доставят из Швейцарии в Санкт-Петербург. Спортсменов захоронят на Волковском кладбище, ориентировочно, 11 сентября.

Протопопов скончался в ноябре 2023 года в Швейцарии. За год до своей смерти фигурист завещал, чтобы его похороны прошли в России вместе с супругой Людмилой Белоусовой Спортсменка умерла в 2017 году, ее прах Протопопов хранил у себя дома.

Весной на центральной аллее Новодевичьего кладбища захоронили прах народного артиста России Александра Ширвиндта. Он умер в 89 лет.

Санкт-Петербург Спортсмены Фигурное катание Россия Швейцария
18 августа 2024, 18:27
Десяткам мигрантов в Москве вручили повестки
РИА «Новости»
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Сотрудники МВД по Восточному административному округу Москвы совместно с представителями военного следственного отдела московского СК вручили повестки в военкомат десяткам мигрантов. Об этом сообщил «Коммерсант».

Рейд прошел в хостелах, на овощной базе и автовокзале рядом со станцией метро «Щелковская». По результатам проверки мигрантам, недавно получившим российские паспорта, выписали повестки.

Ранее военные следователи совершили рейд на стройках и складах в Санкт-Петербурге , проверили документы у работников и вручили повестки тем, кто получил гражданство РФ, но не встал на воинский учет.

Также повестки о явке в военкомат в весенний призыв получили больше 100 мигрантов в Московской области. Уклонистов после выдачи документа забрали на сборные пункты для последующей отправки в войска.

Мигранты Москва
18 августа 2024, 04:05
Жителей Камчатки предупредили об афтершоках до пяти баллов
РИА «Новости»
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Директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров заявил, что подземные толчки после землетрясения на Камчатке будут еще долго продолжаться. В ближайшие дни ожидаются афтершоки до пяти баллов в Петропавловске-Камчатском, сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Афтершоковый процесс будет продолжаться довольно долго, в ближайшие дни стоит ожидать достаточно сильных, отчетливых сотрясений в Петропавловске с интенсивностью до пяти баллов. Скорее всего, она их не превысит», - сказал Чебров.

До этого глава региона Владимир Солодов рассказал, что сейсмологи оценили вероятность сильного подземного толчка после землетрясения как низкую.

Спасатели МЧС начали проверку зданий в Петропавловск-Камчатском городском округе, особое внимание уделяя школам и больницам, после сильных афтершоков, произошедших в районе Тихого океана.

Ранее в поселке Усть-Камчатск выпал пепел после извержения вулкана Шивелуч, но на жизнедеятельности его жителей это не отразилось.

Землетрясения Ученые Камчатка

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