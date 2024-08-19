«Спрос рождает предложение». Жителям Подмосковья объяснили подорожание аренды жилья

Сразу в восьми регионах России аренда квартир подорожала на 12% - это связано с падением спроса на ипотеку. Не каждый может позволить себе жилищный кредит с высокими ставками.

«Спрос рождает предложение. <…> Люди переориентировались на аренду. <…> Спрос очень высокий, и собственники квартир, видя это, естественно, поднимают цену», - объяснил специалист.

По его словам, раньше квартиру в ближайшем Подмосковье можно было снять за 22-25 тысяч рублей. Теперь цены начинаются от 32-35 тысяч рублей.

«Если сейчас мы говорим о ближайшем Подмосковье, то есть прямо где-то за МКАДом, однушка там 35-37 тысяч рублей, то в отдаленных районах Подмосковья <…> однокомнатная квартира, если раньше она стоила в пределах 15-18 тысяч, то сейчас - в пределах 25-27 тысяч рублей», - добавил риелтор.

Эксперт рынка недвижимости Анатолий Пысин ранее предупредил желающих оформить ипотеку о том, что банк не считает социальные выплаты доходом. Финансовые организации оценивают доход клиента с учетом его расходной части.