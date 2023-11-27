27 ноября 2023, 07:54

Спрос на сотрудников с многозадачностью вырос в России в несколько раз

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Работодатели стали чаще искать сотрудников, которые могут работать в режиме многозадачности. Об этом сообщило издание РБК.

Рекрутинговая платформа HeadHunter провела исследование и выяснила, какие характеристики компании чаще всего указывают в резюме для поиска соискателей. За последний год резко выросло число объявлений, в которых работодатели указывают стрессоустойчивость. Число таких вакансий увеличилось примерно на 200%.

Компании также стали чаще искать многозадачных сотрудников. Число объявлений с этой характеристикой по сравнению с 2021 годом выросло почти в три раза - на 181%.

Вакансии с многозадачностью стали чаще встречаться в финансовом, сельскохозяйственном, гостинично-ресторанном секторах, а также в предприятиях ЖКХ, НКО, образовательных и строительных организациях.

Ранее платформа «Авито Работа» сообщила, что среди вакансий выросло число предложений с дополнительными бонусами. Многие работодатели оплачивают сотрудникам ДМС, занятия в спортзале и проезд на транспорте.

Рабочие места Работа
27 ноября 2023, 02:14
Россиян предупредили о резком повышении цен на говядину
Freepik
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К Новому года говядина в России может подорожать на 7-10%. Об этом сообщил генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк в интервью «Парламентской газете». По его словам, в этой сфере российский рынок пока не смог преодолеть зависимость от импорта.

«Говядина будет дорожать и дальше. До конца года ее стоимость подрастет еще как минимум на уровень инфляции, то есть на 7-10%», - заявил Костюк.

По его словам, рост цен связан падением производства говядины. В России с 2010 года постоянно сокращается поголовье крупного рогатого скота. Поэтому сфера производства говядины сильно зависит от импорта - пока она не смогла преодолеть или хотя бы сократить эту зависимость. На рост цен, по словам Костюка, будет влиять и предновогодний покупательский ажиотаж.

Ранее аналитики ассоциации «Руспродсоюз» сообщили, что средняя стоимость новогоднего стола в 2023 году выросла на 9,17% по сравнению с предыдущим. Больше всего подорожали мандарины, курица и яйца.

Еда Новый год Продукты
26 ноября 2023, 21:23
Новосибирский зоопарк показал трогательное видео ко Дню матери
Телеканал «360»
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Сотрудники Новосибирского зоопарка сняли на видео детенышей с их мамами и смонтировали ролик ко Дню матери, который отмечают в России 26 ноября. Запись опубликовали во «ВКонтакте».

На видео попали кадры с манулами, ленивцам, медоедами, лемурами и белыми медведями, которые обитают в зоопарке. На видео также показали сотрудниц зоосада, которые помогают животным в выкармливании.

Всего в зоопарке Новосибирска проживают более 790 видов животных. Каждая мама заботится о своих малышах по-разному. Некоторые прячут своих детенышей в уединенном месте, пока они не подрастут, другие носят их на себе в течение нескольких месяцев.

Московский зоопарк продолжает активно рассказывать о жизни детеныша панды, которому недавно исполнилось два месяца. Она уже лучше держит голову. Имя ей выберут на сотый день после рождения. Для этого привлекут помощь москвичей , сотрудников китайского посольства и работники центра по размножению.

Видео Животные Зоопарки
26 ноября 2023, 20:38
Власти Севастополя объявили 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды
РИА «Новости»
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Понедельник, 27 ноября, в Севастополе объявили нерабочим днем для работников социальной сферы, детских садов и школ. В прежнем режиме будут работать больницы и оперативные службы, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Работодателям и вузам рекомендовали принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников. Для тех родителей, кому нужно будет выйти на работу, везде будут работать дежурные группы», - указал он.

Губернатор предупредил о сбоях общественного транспорта в Севастополе. Специалисты зафиксировали около 30 нарушений на линиях наружного освещения и сетях электроснабжения. Для устранения повреждений в городе задействовали 15 рабочих бригад, восемь единиц техники и 40 специалистов.

По словам губернатора, метеорологи прогнозируют, что шторм стихнет к середине ночи Ранее администрация Евпатории эвакуировала жителей пяти затопленных домов на Симферопольской улице. По данным властей, 15 человек разместили в пансионатах и санаториях.

Крым Шторм Погода Севастополь
26 ноября 2023, 20:17
ВИЧ-инфекцию обнаружили у трех подростков в Тюмени
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Более 800 жителей Тюменской области, включая трех подростков, сдали положительный тест на ВИЧ-инфекцию в 2023 году. Об этом 72.RU сообщили представители регионального Роспотребнадзора.

«За девять месяцев выявили 818 ВИЧ-инфицированных больных, из них трое - подростки. Наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Тюмени, Тюменском районе и в Ишиме», - отметили в ведомстве.

При этом наблюдалось снижение распространения ВИЧ-инфекции на 5,2%, по сравнению с 2022 годом. По данным ведомства, в прошлом году заболеваемость снизилась на 4,9% - медики зарегистрировали 1051 новый случай. В Роспотребнадзоре напомнили, что чаще всего заболевание передается половым путем (84,6%).

Более двух миллионов жителей Подмосковья прошли бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала 2023 года. По данным регионального Минздрава, это на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тюмень ВИЧ Медицина

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