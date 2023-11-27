Спрос на сотрудников с многозадачностью вырос в России в несколько раз

Рекрутинговая платформа HeadHunter провела исследование и выяснила, какие характеристики компании чаще всего указывают в резюме для поиска соискателей. За последний год резко выросло число объявлений, в которых работодатели указывают стрессоустойчивость. Число таких вакансий увеличилось примерно на 200%.

Компании также стали чаще искать многозадачных сотрудников. Число объявлений с этой характеристикой по сравнению с 2021 годом выросло почти в три раза - на 181%.

Вакансии с многозадачностью стали чаще встречаться в финансовом, сельскохозяйственном, гостинично-ресторанном секторах, а также в предприятиях ЖКХ, НКО, образовательных и строительных организациях.

Ранее платформа «Авито Работа» сообщила, что среди вакансий выросло число предложений с дополнительными бонусами. Многие работодатели оплачивают сотрудникам ДМС, занятия в спортзале и проезд на транспорте.