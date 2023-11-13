Спрос на российское оружие сохранился вопреки санкциям

«В целом, несмотря на попытки давления на наших партнеров и дискредитации России, спрос на российскую продукцию военного назначения не снижается», - констатировал Шугаев.

Он добавил, что продукция военного назначения экспортируется с соблюдением графика отгрузок и договоренностей с иностранными партнерами. Директор ФСВТС выразил уверенность в том, что по итогам года удастся выполнить поставленные задачи по экспорту оружия.

Ранее стало известно о росте мирового спроса на российские истребители Су-35 и вертолеты Ка-52.

Спрос на российское оружие за границей сохраняется вопреки санкциям и попыткам дискредитации России. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев. По его словам, портфель оружейных заказов в последние годы держится на стабильно высоком уровне - 50–55 миллиардов долларов, - а незначительные колебания связаны с динамикой подписания и исполнения контрактов.