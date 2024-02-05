Спрос на льготную ипотеку рухнул в Москве и Петербурге

«За неполный январь 2024 года физические лица подали в Москве 7,97 тысячи заявок на льготную ипотеку под 8%, что на 36,2% уступает прошлогоднему уровню», - написало издание.

В Петербурге число обращений по этой программе упало на 28,9%, в Краснодарском крае - на 16,6%. Но общее количество заявок в России на льготную ипотеку под 8% за неполный январь выросло на 7%.

В России до 1 июля 2024 года действуют льготная ипотечная программа на новостройки под 8% и семейная ипотека. Многодетные семьи также могут воспользоваться субсидией на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей. Президент Владимир Путин отмечал, что программу семейной льготной ипотеки надо продлить. При этом необходимо сделать так, чтобы ей не злоупотребляли.

Ранее правительство России решило продлить программу семейной ипотеки и поддержать льготные кредиты на покупку жилья в новых регионах и на Дальнем Востоке. Это влияет на рост строительства и дает дополнительный спрос на жилье.

Регионы с дорогим жильем почувствовали падение спроса на льготную ипотеку. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край - они сильнее остальных пострадали от ужесточения условий госпрограммы, сообщил РБК после исследования статистики «Дом.РФ».