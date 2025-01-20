Спрос на квартиры в новостройках Москвы резко упал в 2024 году

По словам эксперта, покупательская активность уменьшилась по сравнению с рекордным по количеству сделок в 2023 году. Однако, относительно 2020 года этот показатель увеличился на 20,2 процента, относительно 2021 года - на три процента, а относительно 2022 года - на 19,4 процента.

«В массовом сегменте в 2024 году совершено 28,6 тысяч сделок по ДДУ (-31,1% год к году), в бизнес-классе - 24,9 тысячи сделок (-3,1%), в премиум-классе - 6,2 тысяч сделок (+31,9%), в элитном сегменте - 632 сделки (+88,1%), в Новой Москве - 26,4 тысяч сделок (-2,9%)», - заявил Сырцов.

Причиной уменьшения количества сделок в массовом сегменте, бизнес-классе и в Новой Москве стало сворачивание льготной ипотеки и дорогие рыночные кредиты. Особенно это заметно в массовом сегменте, так как покупатели жилья в этой категории наиболее зависимы от ипотечных кредитов.

При этом в премиальном и элитном сегменте наблюдался высокий спрос, потому что люди, покупающие жилье этого класса, предпочли хранить деньги в недвижимости, а не в депозитах. Некоторые клиенты бизнес-сегмента предпочитали покупать квартиры в рассрочку.

Ранее кандидат экономических наук Сергей Зайнуллин заявил, что в 2025 году цены на жилье могут существенно снизиться , а скидки на квартиры способны достигнуть 25–30%.