12 февраля 2025, 08:00

Спрос на бьюти-услуги в России вырос в два раза

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Россияне стали чаще пользоваться бьюти-услугами. За прошедший год оборот в салонах красоты вырос в два раза. К такому выводу пришли аналитики кошелька ЮMoney и ИТ-компании «Эвотор», которые провели исследование перед Днем всех влюбленных.

Специалисты изучили сегмент микробизнеса на рынке бьюти-услуг в России. Аналитики ЮKassa (сервис для приема платежей компании ЮMoney) выяснили, что в 2024 году средний чек салонов красоты увеличился на 6%, составив 3031 рубль. По данным «Эвотора», перед праздниками средний чек вырос на 13%, дойдя к январю 2024 года до 2871 рубля.

Наибольшей популярностью пользовались стрижка и маникюр. Согласно данным опроса ЮMoney, среди 1500 россиян 43% женщин перед праздниками делали укладку, макияж - 41%, педикюр, маникюр и маски для лица - 35%, а к косметологу обратились 7%.

При этом 72% опрошенных мужчин не прибегали к услугам салонов, 35% - ничего особенного не делали, а 10% - воспользовались услугами барбершопа или парикмахерской.

«Тренд на осознанное потребление и заботу о себе продолжит усиливаться в ближайшие годы. По нашим прогнозам, в 2025 году рынок бьюти-услуг и здорового питания может увеличиться в среднем на 40-50%», - заявила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

При этом самый высокий ценник на стрижку, маникюр и в целом средняя стоимость всех услуг в салонах красоты перед праздниками зафиксировали в Москве.

Самые низкие цены на стрижку в Башкортостане - всего 750 рублей, на барбершоп - в Астраханской области, где придется отдать 1070 рублей, а на маникюр - в Ставропольском крае с ценником 1598 рублей.

Исследования Россия Деньги Красота Косметика
12 февраля 2025, 02:57
Россиянам рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги
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Украденные аферистами деньги можно вернуть, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который есть в специальной базе Банка России. Об этом сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Депутат напомнил, что с 2024 года в России ввели новые правила, согласно которым банки обязали возвращать клиентам присвоенные мошенниками деньги. Но полностью полагаться на такой механизм не стоит.

Если человек зафиксировал кражу, то он должен сообщить об этом в банк. Финансовая организация должна вернуть всю сумму, если перевод был на мошеннический счет, который занесли в специальную базу Банка России. Также если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который сделали без его согласия.

Депутат добавил, что если перевод был на анонимный или зарубежный счет, то в таком случае у человека будет значительно меньше возможностей вернуть свои деньги. Поэтому нужно с большой осторожностью относиться к любым нетипичным переводам, резюмировал Немкин.

В Самаре полицейские задержали телефонных мошенников , похитивших 421 миллион рублей у местной жительницы. Женщину убедили обналичить все сбережения и передать их курьерам.

Мошенничество Деньги
11 февраля 2025, 11:42
Россияне отправили миллион обращений в Лигу безопасного интернета в 2024 году
РИА «Новости»
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Лига безопасного интернета получила в прошлом году примерно один миллион обращений от россиян по поводу распространения опасных данных в интернете. Об этом в беседе с ТАСС заявила глава Лиги Екатерина Мизулина.

По ее словам, в 2024 году число обращений по поводу живодерских сайтов выросло в три раза по сравнению с 2023-м. Количество экстремистского контента увеличилось в 1,5 раза, а информации с оскорблением чувств верующих - в два раза.

«Также много обращений частного характера, когда люди столкнулись с различными правонарушениями в сети Интернет: это травля, распространение их персональных данных, преступления педофильского характера», - сказала Мизулина.

Она отметила, что над каждым обращением работает команда юристов. Они готовят документы и запросы в органы власти.

Ранее Мизулину возмутило обсуждение песни «Сигма-бой» в Госдуме. По ее словам, внимание следует заострить на других проблемах.

Интернет Екатерина Мизулина
11 февраля 2025, 10:25
В Госдуме предложили ужесточить наказание за дискредитацию армии
РИА «Новости»
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В России могут ужесточить наказание за дискредитацию армии и призывы к санкциям. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы Ирина Яровая и Василий Пискарев, сообщил «Коммерсант».

Согласно законопроекту, изменения хотят внести в несколько статей Уголовного кодекса. При принятии поправок за призывы к введению санкций против России, если они осуществлялись из корыстных побуждений или по найму, придется заплатить штраф до трех миллионов рублей или лишиться свободы на срок до пяти лет.

Сейчас эта статья предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или заключение до трех лет. Кроме того, депутаты предложили отменить принцип преюдиции - то есть уголовная ответственность наступит независимо от того, нарушал ли человек ранее аналогичную административную статью.

Без преюдиции собираются наказывать и за публичную дискредитацию вооруженных сил России из соображений корысти. Но само наказание останется прежним: штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу.

Ранее Нагатинский суд Москвы оштрафовал барда-рокера Андрея Буянова за дискредитацию Вооруженных сил России в соцсетях. Музыканту назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Штрафы Законы Депутаты Россия
11 февраля 2025, 10:21
Фарида Курбангалеева заявила о запросе на свою экстрадицию из Чехии
РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура России потребовала от Чехии экстрадировать бывшую ведущую программы «Вести» на канале «Россия 1» Фариду Курбангалееву*. Об этом журналистка заявила на странице в Facebook**. В ведомстве эту информацию пока не комментировали.

Курбангалееву* объявили в международный розыск по делу о распространении фейков о российской армии и публичных призывах к оправданию терроризма.

«Чешская полиция вручила письмо, что Генеральная прокуратура России потребовала моей экстрадиции. В нем не говорится о поводе для требования выдачи, но предполагаю, что речь идет двух заведенных на меня уголовных делах», - написала она.

По ее словам, дело будет рассматривать городской суд Праги.

Курбангалеева * отметила, что у нее есть адвокат, который представит ее интересы на процессе.

* Признана иноагентом, а также внесена в реестр террористов и экстремистов.

** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Генпрокуратура РФ Чехия Россия Иноагенты

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