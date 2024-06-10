Способный нести гиперзвуковые ракеты российский фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на Кубу

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что его смартфон расплавился из-за жары в Дубае. Как выяснилось, миллиардер последние два года использовал весьма бюджетный гаджет.

В своем Telegram-канале Дуров показал фото сломанного устройства. По его словам, в течение двух последних лет он использовал в качестве основного смартфона Samsung стоимостью 180 долларов (около 16 тысяч рублей).

«Я выбрал его, потому что это один из самых популярных телефонов среди пользователей Telegram. Я хотел понять их опыт, чтобы лучше обслуживать их», - признался Дуров.

Бизнесмен добавил, что теперь ему придется сменить телефон.

Накануне в Telegram произошел массовый сбой. Неполадки длились более часа. На трудности с доступом к мессенджеру жаловались не только пользователи из России, но и из США и европейских стран.