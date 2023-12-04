Спорткомплекс «Ника» в Текстильщиках в Москве откроют в начале 2024 года

По словам мэра, в текущем году в Москве по плану должны возвести 20 крупных спортивных сооружений. Из них 16 уже передали в эксплуатацию, а четыре находятся на стадии ввода, в том числе в Текстильщиках.

«Так что, я думаю, что жителям будет приятно и удобно заниматься в этом прекрасном спортивном зале, бассейне, игровых, тренажерных залах. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два он полноценно будет работать. Поздравляю спортсменов и любителей спорта», - отметил Собянин.

Строительство спортивного комплекса «Ника» начали в сентябре три года назад. Финансирование проекта проходило в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.

По плану в здании высотой три этажа и площадью 7,6 тысячи квадратных метров обустроят плавательный бассейн, волейбольный зал с трибунами на 300 мест и тренажерный зал. Кроме того, для удобства посетителей оборудуются медицинский блок, кафе и конференц-зал.

В волейбольном зале высота потолков достигает 12 метров. Вдобавок полы покрыли специализированным полиуретановым амортизаторам, благодаря которому позвоночник спортсменов при приземлении получает меньшую нагрузку.

За один раз спортивное учреждение сможет принять 173 человека. Максимальная нагрузка в день - приблизительно 1,4 тысячи человек. Спорткомплекс смогут посещать все желающие без ограничений. В нем также будут проводить тренировки Московской волейбольной академии и соревнования районного и городского уровня.

В конце ноября стало известно, что спорткомплекс РАНХиГС появится на месте долгостроя на западе Москвы.