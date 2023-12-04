04 декабря 2023, 15:46

Спорткомплекс «Ника» в Текстильщиках в Москве откроют в начале 2024 года

РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства спортивного комплекса «Ника» в районе Текстильщики. В начале следующего года там начнут принимать первых посетителей. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам мэра, в текущем году в Москве по плану должны возвести 20 крупных спортивных сооружений. Из них 16 уже передали в эксплуатацию, а четыре находятся на стадии ввода, в том числе в Текстильщиках.

«Так что, я думаю, что жителям будет приятно и удобно заниматься в этом прекрасном спортивном зале, бассейне, игровых, тренажерных залах. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два он полноценно будет работать. Поздравляю спортсменов и любителей спорта», - отметил Собянин.

Строительство спортивного комплекса «Ника» начали в сентябре три года назад. Финансирование проекта проходило в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.

По плану в здании высотой три этажа и площадью 7,6 тысячи квадратных метров обустроят плавательный бассейн, волейбольный зал с трибунами на 300 мест и тренажерный зал. Кроме того, для удобства посетителей оборудуются медицинский блок, кафе и конференц-зал.

В волейбольном зале высота потолков достигает 12 метров. Вдобавок полы покрыли специализированным полиуретановым амортизаторам, благодаря которому позвоночник спортсменов при приземлении получает меньшую нагрузку.

За один раз спортивное учреждение сможет принять 173 человека. Максимальная нагрузка в день - приблизительно 1,4 тысячи человек. Спорткомплекс смогут посещать все желающие без ограничений. В нем также будут проводить тренировки Московской волейбольной академии и соревнования районного и городского уровня.

В конце ноября стало известно, что спорткомплекс РАНХиГС появится на месте долгостроя на западе Москвы.

Спортсмены Благоустройство Строительство Сергей Собянин Москва 2023
04 декабря 2023, 16:56
Умер полковник ГРУ в отставке Юрий Старов
Википедия
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В Москве на 84-м году жизни скончался легендарный полковник ГРУ Юрий Старов. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, тело обнаружили накануне вечером в его квартире на улице Твардовского. Следов насилия не нашли.

Юрий Старов 30 лет прослужил в спецназе ГРУ, а в 1986–1988 годах командовал 15-й отдельной бригадой спецназначения в Афганистане. В 1987-м году они уничтожили 332 вооруженного каравана, захватили 290 единиц тяжелого оружия, 80 зениток, 30 неуправляемых реактивных снарядов, 15 тысяч противотанковых и противопехотных мин, а также восемь миллионов боеприпасов к стрелковому оружию.

Его отметили многочисленными наградами, в том числе двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды.

Москва 2023
04 декабря 2023, 13:36
Жестче — лучше. Идея Слуцкого о наказании за повторную продажу вейпов детям нашла поддержку
РИА «Новости»
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Фракция ЛДПР предложила повысить штрафы за повторную продажу табачной и содержащей никотин продукции детям. Ужесточение наказания хорошо скажется на борьбе с безответственными продавцами, заявил «360» руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Султан Хамзаев.

В таких вопросах важно ввести персональную ответственность и спрашивать с недобросовестных продавцов, объяснил Хамзаев. По мнению депутата, важно установить жесткий контроль.

«Есть такое понятие - персональная ответственность. Когда выстроена понятная, открытая, прозрачная и жесткая ответственность, по-другому себя ведут эти продавцы», - заявил депутат.

Общественный контроль Отслеживать соблюдение новых правил, по его мнению, помогут сами жители. Если в Москве за нарушителями проследят при помощи камер, то в регионах - общественный контроль.

«С развитием механизмов общественного контроля, поверьте мне, практика доходит и до самых отдаленных и малых городов, поселений, сел. Осознанность граждан в этом вопросе достаточна для того, чтобы правоприменительная практика в максимальные сроки перешла в совершенную часть», - заявил он.

Депутаты ЛДПР внесли законопроект об ответственности за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Лидер фракции Леонид Слуцкий сообщил «Известиям» , что физлица предложили штрафовать на сумму 60-200 тысяч рублей, должностные - 300-400 тысяч рублей, юрлица - 600-800 тысяч рублей. В некоторые случаях работу магазинов призвали приостанавливать на три месяца.

Законопроекты против курения «Считаю, очень хорошо, что [глава фракции] Леонид Слуцкий этим озадачился. <…> Чем жестче ответственность, тем лучше», - сказал он.

Хамзаев заявил, что нужно подключить к этой работе больше людей. По его словам, главная задача - уберечь здоровье граждан, особенно детей, от пагубного влияния и вовлечения в процесс курения электронных сигарет, вейпов, классических сигарет, снюсов и других видов.

Но это не единственная такая инициатива. В Госдуму внесли еще один законопроект - об ответственности вплоть до уголовной за склонение к употреблению никотиносодержащей продукции. В него включили наказание за продажу несовершеннолетним.

«Если продавец один раз продал, его выявили - до 100 тысяч рублей, административное нарушение. Если выявили второй раз, чуть более жесткое наказание, а на третий раз - уголовная ответственность. <…> Законопроект уже внесли, он сейчас находится на рассмотрении в Госдуме», - сообщил Султан Хамзаев.

Опыт по запрету алкоголя Депутат выразил уверенность, что это эффективные меры. Скептикам он напомнил об антиалкогольной кампании , в которую тоже не верили. Однако теперь продавцы строго спрашивают паспорт.

Курение Законы Депутаты
04 декабря 2023, 12:58
Градус будет только понижаться. Москву и Подмосковье накроет холодом в первой декаде декабря
РИА «Новости»
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Москву и Подмосковье в ближайшие дни ждут небольшие осадки, после чего в регион придут сильные морозы. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Ильин.

По его словам, циклон, накрывший Москву и Подмосковье и вызвавший снегопады, уходит на Урал, а дальше пойдет по югу Сибири.

«В европейской части России объединятся два антициклона - южный и северный. Они разнотемпературные, поэтому во время их слияния возможен небольшой снег», - отметил Ильин.

После ухода циклона с северо-востока начнет поступать холодный арктический воздух, что приведет к понижению температуры в столичном регионе.

Со вторника температура воздуха понизится «Уже завтра днем в Москве будет -9 градусов мороза. Ночью - -13… -15. В Московской области температура воздуха составит -18 градусов. Ветер юго-западный, три-восемь метров в секунду. И с каждым днем градус будет только понижаться», - добавил синоптик.

По его словам, ночью в среду в Москве столбики термометров опустятся до -15… -17 градусов, днем немного потеплеет - до -10...-12 градусов. В Подмосковье температура воздуха составит -16… -21, днем - -11… -16 градусов. Ветер будет слабым.

Конец недели - самый холодный Ильин предупредил жителей региона, что четверг, пятница, суббота станут самыми холодными днями. Так, ночью в четверг в Москве будет -16… -18 градусов, днем - от -12…до -14, без осадков.

В Московской области ночью снова похолодает до -17… -22, днем температура воздуха составит -12… -17.

Специалист добавил, что в этот день ветер немного усилится, Он подует с восточного направления со скоростью восемь метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица.

В пятницу ночью в Москве термометры покажут -15… -20, в области - от -17… до -22. Днем осадков не ожидается, температура воздуха будет на уровне -13… -18. Аналогичную температуру прогнозируют и на субботу.

В целом отклонение от климатическое нормы по региону составляет 13 градусов. Однако в Московской области есть «эпицентр холода» - поселок Черусти, где в пятницу и субботу термометры опустятся до -22…-27 градусов.

Ильин добавил, что в воскресенье начнется небольшое потепление. А к понедельнику температура воздуха составит -10 градусов.

Погода в Москве
04 декабря 2023, 12:52
Светотехническое шоу «День Победы» покажут в павильоне «Макет Москвы»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Посетителям павильона «Макет Москвы» на ВДНХ 5 и 9 декабря покажут светотехническое шоу, посвященное победе советской армии в Великой Отечественной войне. Обычно его транслируют только 9 мая. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он объяснил, что даты выбраны не просто так. Так, 5 декабря в стране празднуют День воинской славы России в честь начала контрнаступления советских войск под Москвой, а 9 декабря - День Героев Отечества.

В эти дни в 14:00 и 15:00 гости выставки посмотрят восьмиминутный ролик в сопровождении музыки, стихотворений и истории о том, какой ценой далась победа.

«В конце шоу над миниатюрной Москвой прогремит праздничный салют из девяти разноцветных шаров размером 400 миллиметров каждый с эффектом угасающего мерцания», - рассказал Левкин.

Сегодня в павильоне «Макет Москвы» каждый день демонстрируют пять тематических шоу: «Я шагаю по Москве», «Мегаполис Москва», «Лучший город Земли», «Московские окна» и «Времена года». Они идут каждый час по будням и каждые 30 минут в выходные и праздничные дни.

Кроме того, для жителей и гостей столицы доступны тематические экскурсии и лекции со световыми и звуковыми эффектами. В рамках экспозиции можно купить журнал «Макет Москвы», посвященный созданию интерактивной модели города и работе павильона.

Прочитать подробнее о павильоне, посмотреть расписание светотехнических шоу, а также зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте или в одноименном приложении.

В начале ноября специалисты завершили реконструкцию павильона «Макет Москвы».

Выставки Экскурсии Москва 2023 ВДНХ

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