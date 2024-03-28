28 марта 2024, 09:15

Спортивный тренер рассказала о получении соципотеки в Подмосковье

Телеканал «360»
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Тренер по самбо школы олимпийского резерва Лали Курдадзе получила в Подмосковье социальную ипотеку под 6%. Об этом она рассказала ведущему «360» Дмитрию Степанищеву.

«Я переехала в Подмосковье из Владимирской области. Узнала о социальной ипотеке из приказа министерства спорта, почитала и приняла решение попробовать. Поняла, что подхожу под критерии: стаж работы, категория, воспитанники должны бороться на соревнованиях. На тот момент я работала в регионе уже пять лет», - сказала она.

Тренер отметила, что после этого подошла к директору спортивного учреждения за советом, стоит ли ей попробовать подать документы.

«Она сказала: попробуй. Я стала документы собирать, именно со спортшколы их нужно много было. Потом мне позвонили из Минспорта и пригласили на получение сертификата. Я выбрала покупку квартиры в Люберцах, ипотека под 6%. Сейчас на работу добираюсь около 20 минут, если без пробок», - отметила женщина.

По словам Курдадзе, в ее группе занимаются дети с семи до 13 лет, после чего они переходят к другому тренеру.

«Сначала идет начальный этап подготовки, наша задача - не только спортивный результат, но чтобы дети становились лучше. Смотрю за своими детьми в дальнейшем, болею за них», - добавила специалист.

Ранее ученым рассказали о возможности получить социальную ипотеку за уникальные открытия.

Работа Ипотека Социальная ипотека
28 марта 2024, 10:21
Российские исполнители записали альбом в поддержку пострадавших при теракте
РИА «Новости»
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Полина Гагарина, Стас Михайлов, Валерия, «Любэ» и другие исполнители совместно с сервисом VK Музыка записали альбом с известными песнями Муслима Магомаева. Вырученные средства пойдут в поддержку пострадавших в концертном зале Crocus City Hall. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу VK.

Альбом назвали «Голос мой услышь». В него вошли 12 песен, которые исполнял Муслим Магомаев. Все доходы от прослушивания и стриминга направят пострадавшим от теракта в Crocus City Hall 22 марта.

Распространение альбома поддержат стриминговые сервисы «МТС Музыка», «Яндекс Музыка» и «HiFi-стриминг Звук».

Террористический акт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». В здание вошли несколько вооруженных людей и открыли огонь. Согласно последней официальной информации, жертвами трагедии стали 143 человека.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что официальную версию по теракту власти еще не озвучивали.

Песни Музыка Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 10:07
Ефимов: оборот обрабатывающей промышленности в Москве в январе вырос в 1,5 раза
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В январе этого года оборот обрабатывающей промышленности Москвы, за исключением нефтегазового сектора, составил 510,2 миллиарда рублей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что этот показатель на 52,2% выше данных за январь 2023-го в сопоставимых ценах.

В общей сложности на столицу приходится 11,3% оборота обрабатывающей промышленности страны без учета нефтегазового сектора.

«Обрабатывающая промышленность на протяжении нескольких лет является драйвером столичной экономики благодаря активному развитию производств, в том числе высокотехнологичных, и реализуемым программам городской поддержки», - указал Владимир Ефимов.

В январе этого оборот отрасли составил 510,2 миллиарда рублей, что в полтора раза выше показателя первого месяца минувшего года.

«Почти 27% объема, или 136 миллиардов рублей, обеспечили производители высокотехнологичной продукции - компьютеров, электронных и оптических изделий», - подчеркнул заммэра.

Предприятия пищевой промышленности, занимающей крупную долю в обороте обрабатывающих компаний, заработали 60,2 миллиарда рублей. Это почти 12% от общего объема, отметил Владимир Ефимов. Фармацевтическая промышленность заработала 33,5 миллиарда рублей (6,6% от общего объема), производство машин и оборудования - 22,1 миллиарда рублей (4,3%).

В департаменте экономической политики и развития города добавили, что большинство отраслей столичной обрабатывающей промышленности показали в январе этого года рост оборота.

У производителей мебели объемы продаж выросли в 11 раз (до 9,7 миллиарда рублей), предприятия, выпускающие технику и электронику, увеличили их в семь раз, производители резиновых и пластмассовых изделий - до 15,1 миллиарда рублей (на 65,8%), предприятия бумажной промышленности - до 4,1 миллиарда рублей (на 58,9%).

Обороты производителей железнодорожного и авиатранспорта, узловых деталей и комплектующих к ним составили 17,3 миллиарда рублей ( 47,1%).

При этом основной вклад в рост оборотов отрасли внесли малые предприятия. В минувшем январе они заработали 187,5 миллиарда рублей. Это в 2,7 раза выше показателя за аналогичный период в 2023-м. За год их доля в общем обороте столицы увеличилась с 21,1 до 36,7%.

Обрабатывающие предприятия также активно наращивают производство. В январе этого года рост выпуска продукции составил 19,6% по сравнению с январем 2022-го, заключили в департаменте.

Москва
28 марта 2024, 09:11
ГИБДД с 1 апреля начнет требовать СНИЛС для получения водительских прав
РИА «Новости»
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С 1 апреля россияне, которые хотят сдать экзамен по ПДД и получить водительское удостоверение, должны предоставить в ГИБДД СНИЛС. Требование установили по решению правительства. Об этом написало РИА «Новости».

СНИЛС необходимо предоставлять всем кандидатам в водители за исключением случаев, когда речь идет о сотрудниках дипломатических представительств и консульских учреждений, членов их семей. Требование не распространяется и на иностранных граждан. В случае отсутствия СНИЛС ГИБДД запросит данные самостоятельно.

Сам процесс сдачи экзамена упростят. Теперь будущему водителю разрешат делать больше некритичных ошибок. Однако срок пересдачи экзамена в России увеличат. А учеников «серых» автошкол к экзамену в ГИБДД могут не допустить.

ГИБДД Россия Экзамены
28 марта 2024, 03:16
Появилось видео со стихийным мемориалом у Crocus City Hall
Телеканал «360»
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Люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу, созданному в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Корреспондент «360» снял видео у концертного зала.

Люди принесли десятки букетов, в том числе с красными гвоздиками, розами и нарциссами, детские игрушки и воздушные шары, зажгли свечи в память о жертвах теракта.

В середине мемориала водружен простой православный крест. Там же находится фотография погибшего от рук террористов ребенка. На месте продолжают дежурить правоохранители.

Бойцы специальной военной операции оставили послание на месте стихийного мемориала, в котором говорится, что они сильно скорбят и отомстят.

Ранее на сайте подмосковного главка МЧС сообщили, что число погибших в теракте достигло 143 человек.

В память о жертвах теракта рок-группа «Пикник» провела в Санкт-Петербурге благотворительный концерт. Он начался минутой молчания, а завершился финальной песней «Там, на самом краю земли», во время которой зрители зажгли фонарики.

Видео Москва Стрельба в Crocus City Hall

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