25 января 2025, 17:57

Сплошной паспортный контроль ввели на Крымском мосту

РИА «Новости»
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На Крымском мосту ввели строгий паспортный контроль для въезжающих в республику. Об этом сообщил заместитель министра транспорта региона Александр Овдиенко в Telegram-канале.

«Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым - специальные службы ведут антитеррористические мероприятия», - написал он.

Он попросил россиян заранее готовиться оригиналы документов для быстрого прохождения ручного досмотра. Также можно предъявить паспорт через портал «Госуслуги».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов предупредил, что украинские боевики готовятся к ракетной атаке на Крым. По его словам, в зоне риска весь полуостров и особенно Севастополь и Крымский мост.

Накануне силы ПВО за три часа сбили 49 беспилотников над российскими регионами. Над Крымом уничтожили четыре дрона

Крымский мост Крым
25 января 2025, 15:45
Приоритет при распределении путевок в хадж отдадут участникам СВО
Unsplash
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В этом году приоритет при распределении благотворительных путевок в хадж в Саудовскую Аравию будет отдаваться участникам спецоперации и их родственникам. Об этом во время пятничной молитвы в Соборной мечети Москвы заявил председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

«В первую очередь будем предоставлять эти места ветеранам боевых действий специальной военной операции, семьям воинов, героически защищающих нашу страну», - сообщил он.

Председатель ДУМ добавил, что приоритет также будут отдавать людям, работающим в реабилитационных центрах, и активистам, занимающихся гуманитарной помощью военным. По словам Гайнутдина, один из благотворителей оплатил пять тысяч путевок в паломничество.

Ранее парламентарии предложили освободить от призыва на службу добровольцев, уже принимавших участие в СВО. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Согласно документу, призывать не будут волонтеров, которые с 2022 года участвовали в боевых действиях в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Военные Ислам
25 января 2025, 11:48
Температура воздуха в Москве превысит климатическую норму
РИА «Новости»
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На выходных в Москве ожидается температура воздуха на восемь градусов выше нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Средняя температура в Москве в течение оставшейся недели будет примерно на восемь градусов выше климатической нормы января», - сказал он.

Специалист по погоде сообщил, что в ближайшее время в городе не предвидится обильных снегопадов. В субботу днем температура может подняться до 2 градусов, а в ночь на воскресенье ожидается от -2 до 2 градусов. Днем в воскресенье температура будет колебаться от 0 до 4 градусов.

Синоптик отмечал, что до конца января столицу ожидает теплая погода, характерная для апреля.

Метеоролог Евгений Тишковец предположил, что весна в Москве наступит раньше положенного времени , но говорить о конкретных сроках пока рано. По его словам, сейчас в столице начинается затяжная оттепель со всеми вытекающими.

Прогноз погоды Погода Москва
25 января 2025, 11:34
Массовый сбой произошел в работе Tik-Tok
Unsplash
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В работе сервиса Tik-Tok возникли неполадки: пользователи не могут войти в приложение и прогрузить видео. Об этом сообщил сайт Downdetector.

На проблемы с работой платформы за сутки пожаловались более 37 тысяч пользователей. Из них 39% обратили внимание на сбой мобильного приложения, а 34% - на неполадки с сайтом. Проблемы со входом в «Личный кабинет» возникли у 14% пользователей.

Чаще всего проблемы с Tik-Tok фиксировали в Новосибирской, Тверской, Нижегородской, Свердловской и Ленинградской областей, а также в Петербурге.

Ранее в России возникли неполадки в работе многих сервисов. Жалобы поступили на сайты и приложения «МегаФона», Telegram, RuTube, МТС, «Ростелекома», «ВКонтакте» и Yota. Больше всего жалоб было на «МегаФон». О его нестабильной работе заявили пользователи из Москвы, Петербурга, Краснодарского Края, Самарской и Новосибирской областей.

Интернет
25 января 2025, 11:18
Умер глава Албанской православной церкви
РИА «Новости»
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Глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщила пресс-служба церкви.

Священник с 3 января проходил курс лечения в Греции. Он скончался утром в больнице «Евангелизмос» в Афинах.

«Православная Автокефальная Церковь Албании с глубокой скорбью сообщает о кончине его Блаженства архиепископа Тиранского, Дурресского и всей Албании Анастасия», - отметили в пресс-службе.

Причиной смерти архиепископа стала полиорганная недостаточность. В Албанской православной церкви добавили, что он «восстановил церковную жизнь с самых основ», построил сотни храмов и основал образовательные и благотворительные учреждения.

В пресс-службе также призвали верующих помолиться об упокоении души священнослужителя.

Ранее Эстонская православная церковь решила сменить свое название. В него добавят слово «христианская», рассказал викарий Таллинской епархии епископ Тартуский Даниил (Леписк).

Православие Греция

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