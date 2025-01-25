Сплошной паспортный контроль ввели на Крымском мосту

На выходных в Москве ожидается температура воздуха на восемь градусов выше нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Средняя температура в Москве в течение оставшейся недели будет примерно на восемь градусов выше климатической нормы января», - сказал он.

Специалист по погоде сообщил, что в ближайшее время в городе не предвидится обильных снегопадов. В субботу днем температура может подняться до 2 градусов, а в ночь на воскресенье ожидается от -2 до 2 градусов. Днем в воскресенье температура будет колебаться от 0 до 4 градусов.

Синоптик отмечал, что до конца января столицу ожидает теплая погода, характерная для апреля.

Метеоролог Евгений Тишковец предположил, что весна в Москве наступит раньше положенного времени , но говорить о конкретных сроках пока рано. По его словам, сейчас в столице начинается затяжная оттепель со всеми вытекающими.