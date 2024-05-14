14 мая 2024, 16:12

Список преступлений с наказанием в виде принудительных работ захотели расширить в России

РИА «Новости»
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Министерство юстиции России предложило значительно расширить список преступлений, основное наказание за которые — принудительные работы. Об этом сообщил кандидат на пост главы ведомства Константин Чуйченко, чьи слова привел «Интерфакс».

Министерство юстиции России предложило значительно расширить список преступлений, основное наказание за которые - принудительные работы. Об этом сообщил кандидат на пост главы ведомства Константин Чуйченко, чьи слова привел «Интерфакс».

Проекты выдвинули в качестве одной из мер по гуманизации уголовной ответственности.

«В настоящее время нами подготовлен законопроект о введении по более 65 составам преступлений наказание в виде принудительных работ в качестве основного», - сказал Чуйченко.

Он выразил надежду, что инициативу поддержат и примут. Суды в России уже активнее применяют этот вид наказания по некоторым преступлениям.

В апреле российское правительство поддержало законопроект об усилении ответственности за умышленное уничтожение имущества по идеологической, политической и расовой ненависти.

Суд Преступления Россия Работа
14 мая 2024, 14:59
Российские киберспортсмены не выступят на IESF World Championship 2024
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Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира IESF без флага и гимна. Как напомнил сайт Esports.ru, турнир с призовым фондом в 210 тысяч долларов пройдет в Саудовской Аравии в ноябре.

Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира IESF без флага и гимна. Как напомнил сайт Esports.ru , турнир с призовым фондом в 210 тысяч долларов пройдет в Саудовской Аравии в ноябре.

IESF World Championship 2024 - чемпионат мира среди национальных команд по самым популярным компьютерным дисциплинам. Соревнования пройдут в Эр-Рияде с 11 по 19 ноября.

Однако российским спортсменам разрешили участвовать в турнире только под нейтральным флагом и в нейтральной форме. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в ответ на это условие заявил, что команда не снимается с турнира, но и отказываться от российской символики не намерена.

Подобные ограничения уже пытались ввести, но затем их отменили после голосования международной делегации.

Ранее Россия провела свои «Игры будущего» - фиджитал-соревнования, сочетающие классический и киберспорт. Первые турниры прошли с огромным успехом, за ними следили зрители из более чем 100 стран. Россия снова доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе.

Подробнее об этом и другие актуальные новости киберспорта можно найти на Esports.ru.

Спортсмены Саудовская Аравия Россия Киберспорт
14 мая 2024, 08:54
Студентку в Еврейской автономной области осудили за экстремистские призывы
Global Look Press
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В Еврейской автономной области суд назначил наказание студентке в виде 1,5 года условного заключения. Девушку обвинили в экстремизме, сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе управления ФСБ России по региону уточнили журналистам, что студентка опубликовала в одном из мессенджеров пост с призывами к убийству лиц еврейской и цыганской национальности. Она также обещала расправиться со своими одногруппниками из-за неприязни к ним.

В Биробиджанском районном суде девушку признали виновной по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Ей дали полтора года колонии с испытательным сроком в два года.

Ранее общественники обратились в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Госдуму с просьбой проверить музыканта Андрея Макаревича* на экстремизм. Поводом для этого послужили высказывания артиста в поддержку официального Киева в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за президента Украины Владимира Зеленского.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Суд Приговоры Экстремизм Студенты
14 мая 2024, 05:22
Стало известно, кто стал новым главным раввином Москвы
РИА «Новости»
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Йосеф Каменецкий стал новым главным раввином Московской еврейской религиозной общины (МЕРО), он приехал из Израиля, однако ранее уже жил и работал в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЕРО.

«Новый главный раввин МЕРО Йосеф Каменецкий приехал из Израиля, но раньше уже работал в Москве», - сказано в публикации.

Ранее лидер РФ Владимир Путин в своем поздравлении российских евреев с праздником Песах заявил, что еврейская община вносит большой вклад в укрепление межрелигиозного диалога и заботится о сохранении духовно-нравственных ценностей.

Глава государства отметил, что община активно участвует в благотворительности, воспитании и просвещении молодежи, а также в делах милосердия. Песах является символом торжества идеалов добра и справедливости.

Религия Владимир Путин Москва
14 мая 2024, 03:59
Мошенники придумали новую схему для «развода» пенсионеров
РИА «Новости»
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Телефонные мошенники разработали новую схему хищения личных данных и денежных средств у пенсионеров. Об этом сообщил Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России «Вестник Киберполиции России».

Аферисты во время звонка представляются сотрудниками социального фонда и предлагают своим «клиентам» сделать «перерасчет пенсии» для ее повышения.

В ходе этих манипуляций они просят озвучить код из SMS-сообщения, поступившего на телефон жертвы. В результате злоумышленники получают доступ к порталу «Госуслуги» или мобильному банку, что чревато не только компрометацией учетной записи, но и потерей денежных средств.

Правоохранители напомнили, что сотрудники социального фонда не звонят гражданам с просьбой продиктовать какие-либо коды из SMS-сообщения.

В Москве 76-летний местный житель стал жертвой мошенников и потерял 15,4 миллиона рублей. Мужчину убедили в необходимости «задекларировать» все его накопления.

Для этого он должен был передать все деньги курьерам, которые отвезут их в банк, а после оформления документов якобы вернут сбережения обратно.

Банки Пенсионеры Мошенничество Россия Деньги

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