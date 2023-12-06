06 декабря 2023, 14:39

Список IT-специалистов на отсрочку от армии расширят, но введут экзамен

РИА «Новости»
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В правительстве начали обсуждать введение квалификационного экзамена для IT-специалистов и расширение списка категорий тех, кто претендует на отсрочку от призыва в армию. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил об этом на пленарном заседании Госдумы, сообщил «Интерфакс».

Для получения отсрочки IT-специалисты должны соответствовать некоторым требованиям , в том числе иметь профильное высшее образование. Чернышенко сказал, что правила могут изменить.

«Минцифры сейчас прорабатывает этот вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан, на которые эти меры будут распространяться», - сказал он.

Среди прочего, айтишников предложат отправлять на квалификационный экзамен. Дмитрий Чернышенко заявил депутатам, что министерство обсудило такую возможность с отраслью. Его вынесут на рассмотрение Совета при президенте России по профессиональным квалификациям.

Право на отсрочку предложили дать айтишникам со средним профессиональным образованием, сообщили «Известия». Глава Минцифры Максут Шадаев призывал также включить в списки на бронь учителей информатики. Они, по его словам, не только обучали детей, но и администрировали инфраструктуру школ.

Работа Армия Частичная мобилизация в РФ
06 декабря 2023, 14:56
TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах
Unsplash
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Таганский суд Москвы оштрафовал китайскую социальную сеть TikTok на 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещенные видеоролики о зацеперах. Об этом сообщило РИА «Новости».

TikTok Pte.Ltd признали виновной по статье 13.50 КоАП России «Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети». Компании назначили наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей.

Роскомнадзор составил протокол за неудаление роликов о зацеперах - любителей хвататься за вагоны идущих поездов ради острых ощущений. Нередко такие опасные приключения заканчиваются смертью или тяжелыми травмами.

В мае 2023 года врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасали 15-летнего подростка, который упал с электрички во время зацепинга.

Ранее ноябрь объявили месяцем профилактических акций для детской безопасности на железной дороге.

Штрафы Соцсети Москва 2023
06 декабря 2023, 14:38
Дополнительные пункты обогрева для бездомных открыли в Москве с приходом холодов
Пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
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Число пунктов обогрева для бездомных людей увеличили в столице с наступлением холода — теперь в городе их 14, рассчитанных приблизительно на 700 мест. Об этом сообщила заместитель мэры Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Число пунктов обогрева для бездомных людей увеличили в столице с наступлением холода - теперь в городе их 14, рассчитанных приблизительно на 700 мест. Об этом сообщила заместитель мэры Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В период серьезных морозов нам особенно важно объединиться в помощи тем, кто по разным причинам оказался на улице. Мы просим москвичей и гостей города быть особенно внимательными и при необходимости звонить в „Социальный патруль“», - подчеркнула она.

Ракова уточнила, что точки социальной помощи расположены на привокзальных территориях и недалеко от отделений центра социальной адаптации. Так, вспомогательные пункты открыли возле Савеловского вокзала и Щелковского автовокзала. Они работают с 20:00 до 08:00.

Помимо этого, передвижные пункты обогрева в автобусах доступны круглосуточно на Комсомольской площади, у Павелецкого, Белорусского, Курского и Киевского вокзалов. Там выдают теплую одежду и горячий чай.

В нескольких округах столицы ежедневно оказывают помощь бездомным в отделениях Центра социальной адаптации имени Глинки. Вдобавок на улице Николоямская работает пункт обогрева «Ангар спасения» от православной службы помощи «Милосердие».

Горожане могут сами вызвать службу мобильных бригад «Социальный патруль» для бездомного. Для этого нужно позвонить по телефонам: (499) 357-09-29, 7-903-720-15-08 или в единую службу помощи Ранее спасатели рассказали «360», как пережить аномальные холода.

Москва 2023
06 декабря 2023, 13:38
HighTime Orchestra представит симфоническое шоу по «Гарри Поттеру»
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Мультимедийное шоу саундтреков из «Гарри Поттера» пройдет на сцене Vegas City Hall 12 и 13 декабря. Музыку из знаменитых фильмов исполнит российский оркестр HighTime Orchestra.

Зрители смогут окунуться в волшебный мир культового фэнтези. Со сцены Vegas City Hall композиции Джона Уильямса прозвучат под красочные видеоинсталляции. По словам организаторов мероприятия, подобных по масштабу и зрелищности шоу «Гарри Поттера» в Москве еще не было.

HighTime Orchestra - популярный российский коллектив. Его солисты выступают на одной сцене с такими мировыми звездами, как Paul Romero и Abel Korzeniowski. Музыканты сотрудничают с Дмитрием Маликовым, Ириной Ортман и Ильей Бешевли. На концертах этого оркестра зрители путешествуют во времени под бессмертные произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди, погружаются в любимые киновселенные под саундтреки из фильмов и сериалов, путешествуют в альтернативные миры под «Музыку из космоса» и Enigma Enya Neoclassica.

Концерты Музыка Москва 2023
06 декабря 2023, 12:47
Закон об ограничении использования телефонов в школе одобрили в Госдуме
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы приняли законопроект об ограничении использования мобильных телефонов в школе. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно тексту документа, использование смартфонов запрещено во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой здоровью или жизни.

Инициативу на рассмотрение в Госдуму внесла в октябре группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой.

Госдума РФ

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