Список IT-специалистов на отсрочку от армии расширят, но введут экзамен

Для получения отсрочки IT-специалисты должны соответствовать некоторым требованиям , в том числе иметь профильное высшее образование. Чернышенко сказал, что правила могут изменить.

«Минцифры сейчас прорабатывает этот вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан, на которые эти меры будут распространяться», - сказал он.

Среди прочего, айтишников предложат отправлять на квалификационный экзамен. Дмитрий Чернышенко заявил депутатам, что министерство обсудило такую возможность с отраслью. Его вынесут на рассмотрение Совета при президенте России по профессиональным квалификациям.

Право на отсрочку предложили дать айтишникам со средним профессиональным образованием, сообщили «Известия». Глава Минцифры Максут Шадаев призывал также включить в списки на бронь учителей информатики. Они, по его словам, не только обучали детей, но и администрировали инфраструктуру школ.