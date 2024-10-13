Спиртзавод крупнейшего в России производителя водки лишился лицензии

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Информация о приостановке лицензии «Спиртзавода Чугуновский» появилась в реестре Росалкогольтабакконтроля. Ведомство приняло это решение 10 октября.

Жители Воротынского района в апреле пожаловались на массовую гибель рыбы. Анализ воды показал, что Чугунку загрязнили сточные воды спиртзавода. На самом предприятии специалисты Росприроднадзора нашли 13 нарушений при обращении с отходами. Ведомство выписало штраф и обратилось в суд. Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск с требованием очистить сбрасываемые воды.

Спиртзавод принадлежит Novabev Group, который производит водку Beluga и «Архангельская». По итогам 2023 года компания являлась крупнейшим производителем этого напитка в России.

В Подмосковье инспекторы эконадзора нашли виновных в загрязнении реки Пахры. Они вынесли предостережения двум компаниям в Домодедове и Подольске.