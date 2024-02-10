«Спешу расстроить». Мизулина рассказала, куда «ушли» студенты с ее встречи

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Мизулина рассказала, что некоторые иноагенты и СМИ начали писать, будто студенты массово покинули встречу.

«Спешу их расстроить и публикую кадры с фотографирования со студентами, которое прошло после встречи. Именно туда и устремился весь зал», - сообщила она.

Глава Лиги безопасного интернета добавила, что на мероприятии было много людей, многие принесли плакаты, рисунки. Мизулина поблагодарила всех, кто пришел.

«Я вас очень люблю», - заключила она.

Казанский федеральный университет также опроверг информацию , что студенты массово покинули встречу Мизулиной. Освободившиеся места сразу же заняли те студенты, для которых места изначально не хватило.

Ранее Мизулина вместе со своей организацией попала в санкционный список Европейского совета. По мнению чиновников, она помогала властям России «усиливать цензуру» и «нарушала права на свободу выражения».