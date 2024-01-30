Специалистов туриндустрии наградили в Москве

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«Сегодня награды получили экскурсоводы и отельеры, сотрудники туркомпаний и популярных у путешественников культурных учреждений», - уточнила она.

Всего в 10 номинациях лауреатами стали 15 представителей индустрии, а также еще одного специалиста удостоили звания «Почетный работник туризма города Москвы». Премии вручили за создание новых туристических продуктов и сервисов, повышение качества услуг и инфраструктуры, внедрение передовых практик и цифровых технологий.

Профильную награду для работников отрасли туризма выделили в самостоятельную премию в 2022 году по решению мэра Москвы Сергея Собянина.

В прошлом году Москву посетили 24,5 миллиона человек. При этом из-за рубежа приехали только 10% туристов.