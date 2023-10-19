Специалистов по политологической экспертизе начали обучать в России
В России начали подготовку специалистов по политологическим исследованиям информационных материалов. Об этом рассказал замдиректора Российского федерального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) при Минюсте Георгий Омельянюк, чьи слова привел «Интерфакс».
По программе дополнительного профессионального образования проходят обучение три эксперта. Два из них имеют степень доктора наук, один - кандидата политических наук.
Политологическая экспертиза будет проводиться по делам, связанным с признанием некоммерческих организаций или физлиц иноагентами, распространением экстремистских материалов и призывам к массовым беспорядкам.
Омельянюк отметила, что такая экспертиза будет устанавливать факт осуществления политической деятельности организаций, которые ее не декларировали. Исследования будут проводить в отношении политических выступлений, обращений и заявлений, а также документов и программ организаций.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ранее обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить сбежавших из России известных людей на дискредитацию армии России. До этого Минюст расширил реестр иноагентов 12 новыми именами.