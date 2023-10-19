Специалистов по политологической экспертизе начали обучать в России

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По программе дополнительного профессионального образования проходят обучение три эксперта. Два из них имеют степень доктора наук, один - кандидата политических наук.

Политологическая экспертиза будет проводиться по делам, связанным с признанием некоммерческих организаций или физлиц иноагентами, распространением экстремистских материалов и призывам к массовым беспорядкам.

Омельянюк отметила, что такая экспертиза будет устанавливать факт осуществления политической деятельности организаций, которые ее не декларировали. Исследования будут проводить в отношении политических выступлений, обращений и заявлений, а также документов и программ организаций.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ранее обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить сбежавших из России известных людей на дискредитацию армии России. До этого Минюст расширил реестр иноагентов 12 новыми именами.