СПЧ допустил проведение амнистии в 2024 году для некоторых категорий осужденных

Фадеев отметил, что в России очень давно не применяли амнистию. Он назвал процедуру «гуманистическим сигналом обществу».

«Акцент надо делать на женщинах, на детях», - подчеркнул глава СПЧ.

Президент России Владимир Путин ранее указал на необходимость принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. Глава государства подписал федеральный закон, согласно которому условно-досрочное освобождение смогут получить женщины с детьми до четырех лет. Механизм УДО можно будет применить к осужденным за преступления небольшой тяжести. Закон позволит сократить число матерей, содержащихся в местах заключения, и поспособствует сохранению родственных связей.