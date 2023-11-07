07 ноября 2023, 14:49

СПБ Биржа объявила о смене гендиректора

Pxhere
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Новым генеральным директором СПБ Биржи стал Евгений Сердюков. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

На посту он сменил Романа Горюнова. Ранее Сердюков занимал должность его заместителя.

«Сердюков продолжит работу с контрагентами по установлению действий в условиях санкционных ограничений. Первоочередная задача СПБ Биржи - восстановить доступ к активам со стороны инвесторов», - указали в тексте пресс-релиза.

Горюнов возглавлял СПБ Биржу с 2021 года, когда акции компании впервые разместили на публичных площадках для продажи неограниченного круга лиц. При этом сам Сердюков уже занимал пост руководителя компании с 2012 по 2021 годы.

В начале ноября США ввели санкции против СПБ Биржи , которые запретили американским инвесторам совершать сделки и финансовые операции с ней, а также заблокировали активы компании на территории страны.

Россия Деньги
07 ноября 2023, 13:04
Россияне потеряли интерес к недвижимости в Дубае
Unsplash
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Россияне перестали массово интересоваться покупкой недвижимости в Дубае и начали продавать приобретенные ранее объекты. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на местных брокеров.

Участники рынка отметили, что граждане России перестали быть главными покупателями дубайской недвижимости. Среди причин утраты интереса брокеры назвали ослабление рубля к доллару, подорожание недвижимости в Дубае примерно на 30% за два года, а также разочарование жизнью в городе.

По словам главы местного агентства Driven Properties Абдуллы Аладжаджи, за лето 2023 года российские клиенты купили в Дубае недвижимости на общую сумму 39,9 миллиона долларов, а продали на 75,1 миллиона.

Россияне были пятыми по значимости иностранными покупателями жилой недвижимости в Дубае в минувшем третьем квартале, хотя в аналогичный период 2022-го занимали первую строчку, подсчитала брокерская компания Betterhomes.

Наиболее заметное падение спроса произошло на рынке элитной недвижимости, которая пользовалась у граждан России популярностью в прошлом году.

«Они не задавались вопросом - 10 миллионов долларов, 15 миллионов, что угодно. Они покупали. Но теперь, на этом уровне, они больше не покупают», - сказал гендиректор Unique Properties Араш Джалил.

Однако российские бренды продолжают активно выходить на рынок Дубая. Вскоре количество компаний из РФ, работающих в ОАЭ, может достичь 55.

Россия Недвижимость ОАЭ Дубай
07 ноября 2023, 13:02
«Ростелеком» оценил последствия повреждения кабеля связи «Балтика»
РИА «Новости»
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Повреждение кабеля связи «Балтика» в Финском заливе не повлияло на работу «Ростелекома». Об этом ТАСС заявили представители российской компании.

В пресс-службе отметили, что связь в Калининградской области с остальной территорией России функционирует штатно. А сама авария на подводной линии связи от Кингисеппа до Калининграда не отразилась ни на работе инфраструктуры связи, ни на оказании услуг пользователям.

Повреждение кабеля зафиксировали 7 октября в 23:30. Этот участок расположен в 28 километрах от поврежденного 8 октября участка газопровода Baltiссonnector, обратили внимание в «Ростелекоме».

В министерстве экономики и занятости Финляндии 7 ноября сообщили о том, что российское аварийно-спасательное судно «Спасатель Карев» начало ремонт телекоммуникационного кабеля «Балтика», соединяющего Санкт-Петербург и Калининград.

Санкт-Петербург Финляндия Россия Калининград
07 ноября 2023, 12:57
Олег Царев дал первый комментарий после покушения
РИА «Новости»
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Переживший покушение бывший украинский политик Олег Царев заявил, что все террористы рано или поздно ответят за содеянное. Его слова привел телеканал «Первый Севастопольский».

Царев отметил, что не имеет права раскрывать детали покушения на себя, так как следственные действия все еще продолжаются.

«Сильно помогли показания сотрудников и работавшие камеры наблюдения. Хочу сказать, что пусть террористы боятся, а их бояться никто не будет. Они ответят за войну, за акты террора, за покушение, за все, что они сделали с Украиной», - заявил он.

Россия
07 ноября 2023, 12:26
Отец избитого боксером студента в Москве рассказал о его состоянии
РИА «Новости»
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Избитый бывшим чемпионом Европы по боксу Никитой Ивановым студент в субботу перенесет операцию. Об этом «360» сообщил его отец Лев Олегович.

«Самочувствие более-менее нормальное сейчас. Он после инцидента сразу обратился в больницу, в пятницу его проверит врач и в субботу проведут операцию. Как правило, при таких травмах берут паузу от трех до пяти дней до операции», - сказал мужчина.

В воскресенье, 5 ноября, в ресторане на Шлюзовой улице в Москве произошла драка с участием Иванова, который избил другого посетителя заведения. Пострадавший студент сообщал о намерении подать заявление в полицию на бывшего спортсмена.

После драки охранники попросили Иванова покинуть ресторан, завязалась еще одна перепалка, в ходе которой боксер открыл огонь из травматического пистолета.

В понедельник, 6 ноября, стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Спортсмены МВД РФ Москва 2023

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