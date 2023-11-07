СПБ Биржа объявила о смене гендиректора

На посту он сменил Романа Горюнова. Ранее Сердюков занимал должность его заместителя.

«Сердюков продолжит работу с контрагентами по установлению действий в условиях санкционных ограничений. Первоочередная задача СПБ Биржи - восстановить доступ к активам со стороны инвесторов», - указали в тексте пресс-релиза.

Горюнов возглавлял СПБ Биржу с 2021 года, когда акции компании впервые разместили на публичных площадках для продажи неограниченного круга лиц. При этом сам Сердюков уже занимал пост руководителя компании с 2012 по 2021 годы.

В начале ноября США ввели санкции против СПБ Биржи , которые запретили американским инвесторам совершать сделки и финансовые операции с ней, а также заблокировали активы компании на территории страны.