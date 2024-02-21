СПБ Биржа не заявляла о банкротстве — ЦБ
СПБ Биржа не подавала заявления о банкротстве. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.
Додик прибыл в Казань на церемонию открытия международного спортивного турнира «Игры будущего», который стартует 21 февраля. В первую очередь глава Республики Сербской посетил православный храм и мечеть.
«Спасибо что приняли наше приглашение и приехали в качестве почетного гостя на открытие таких интересных, надеюсь, и в будущем очень популярных соревнований как „Игры будущего“», - сказал Путин Додику.
До этого делегация РС БиГ во главе с президентом побывала в Белоруссии, где состоялась встреча с главой республики Александром Лукашенко и членами правительства.
«Игры будущего» пройдут в Сочи и Казани с 21 февраля по 3 марта. В церемонии открытия турнира поучаствуют лидеры Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Это первые международные состязания по гибридным дисциплинам.
Казань готовится принять 270 команд из 107 стран. В город приедут более двух тысяч геймеров из Мексики, Китая, Турции, Аргентины, Ирана, Бразилии, Перу и других государств. Соревнований подобного рода не проводила еще ни одна страна, отметил Путин.
«Кстати, нам предстоит еще длительный период зимы, для Москвы март - это зимний месяц. Важно понимать, чтобы не было завышенных ожиданий, что с 1 марта весна не наступает», - сказал он.
Именно на рубеже февраля и марта, по словам Романа Вильфанда, в течение последних 30 лет в Центральной России вырастали самые высокие сугробы. Он предупредил, что в ближайшие недели выпадет снег, случится оттепель, а потом снова понижение температуры.
Жители Подмосковья увидели ночью 21 февраля лунное гало. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал это явление предвестником плохой погоды. Иллюзию рассеивания света, по его словам, создали кристаллы льда в облаках верхнего яруса.
По его словам, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) опровергла существование «черного списка» книг, якобы не рекомендованных к продаже после выхода законов.
«Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике, - по нашим законам о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой ничто не угрожает», - подчеркнул Хинштейн.
Один из маркетплейсов ранее сообщил РИА «Новости» , что скрыл со своей витрины книги, входящие в список из более чем 250 наименований. Его разработали в декабре 2022 года по инициативе АКИТ из-за принятия законов о пропаганде ЛГБТ*.
В ассоциации сообщили, что перечень действительно существовал. Но сейчас он не актуален и не имеет отношения к реальности.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено.
«Запрос был инициирован в рамках межгосударственного договора стран-участников СНГ», - сообщили в ведомстве.
После получения известия о задержании Зейналлы посол Азербайджана Полад Бюльбюльоглы немедленно направил в аэропорт консула и вице-консула, чтобы те могли оценить ситуацию на месте. На данный момент дипломаты поддерживают связь с задержанным.
Утром 21 февраля к Зейналлы присоединился адвокат, приглашенный посольством, который проинформировал его о гарантированных законом правах.
Ранее Всероссийское общество глухих подтвердило задержание своего президента и других членов центрального аппарата. Общество продолжило работать в штатном режиме.