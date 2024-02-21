Российский лидер Владимир Путин проводит переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком. Об этом сообщили в Кремле.

Додик прибыл в Казань на церемонию открытия международного спортивного турнира «Игры будущего», который стартует 21 февраля. В первую очередь глава Республики Сербской посетил православный храм и мечеть.

«Спасибо что приняли наше приглашение и приехали в качестве почетного гостя на открытие таких интересных, надеюсь, и в будущем очень популярных соревнований как „Игры будущего“», - сказал Путин Додику.

До этого делегация РС БиГ во главе с президентом побывала в Белоруссии, где состоялась встреча с главой республики Александром Лукашенко и членами правительства.

«Игры будущего» пройдут в Сочи и Казани с 21 февраля по 3 марта. В церемонии открытия турнира поучаствуют лидеры Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Это первые международные состязания по гибридным дисциплинам.

Казань готовится принять 270 команд из 107 стран. В город приедут более двух тысяч геймеров из Мексики, Китая, Турции, Аргентины, Ирана, Бразилии, Перу и других государств. Соревнований подобного рода не проводила еще ни одна страна, отметил Путин.