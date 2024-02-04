Спавшая с мумией мужа россиянка дышала трупным ядом

Жительница Ленобласти четыре года жила и спала в одной кровати с мумией умершего супруга. Психотерапевт Илья Суслов рассказал Пятому каналу , какие последствия для здоровья получила женщина и ее четверо детей от воздействия трупного яда.

«Если тело разлагалось, и она его никак не забальзамировала, значит он реально источал какой-то трупный яд, и это все страшно и опасно. Последствия разложения - это все очень неприятно», - отметил специалист.

Он добавил, что находившиеся в одном помещении с трупом люди получали трупный яд в микродозах, нанося серьезный вред своему здоровью. Аналогичное воздействие на организм имеют пары мышьяка или ртути. Женщине, повезло, что она выжила, находясь рядом с телом покойного супруга.

Дети также получили серьезный удар по психике, ежедневно видя мертвого отца, а значит у них могло сложиться искаженное представление о реальности. Женщина усугубила свои проблемы с ментальным здоровьем.

Ранее стало известно, что жительницу Ленобласти, которая больше трех лет хранила дома мумию покойного мужа, отправили к психиатру.

Ее четырех детей изъяли из семьи.