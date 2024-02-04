04 февраля 2024, 00:34

Спавшая с мумией мужа россиянка дышала трупным ядом

Freepik
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Жительница Ленобласти четыре года жила и спала в одной кровати с мумией умершего супруга. Психотерапевт Илья Суслов рассказал Пятому каналу, какие последствия для здоровья получила женщина и ее четверо детей от воздействия трупного яда.

Жительница Ленобласти четыре года жила и спала в одной кровати с мумией умершего супруга. Психотерапевт Илья Суслов рассказал Пятому каналу , какие последствия для здоровья получила женщина и ее четверо детей от воздействия трупного яда.

«Если тело разлагалось, и она его никак не забальзамировала, значит он реально источал какой-то трупный яд, и это все страшно и опасно. Последствия разложения - это все очень неприятно», - отметил специалист.

Он добавил, что находившиеся в одном помещении с трупом люди получали трупный яд в микродозах, нанося серьезный вред своему здоровью. Аналогичное воздействие на организм имеют пары мышьяка или ртути. Женщине, повезло, что она выжила, находясь рядом с телом покойного супруга.

Дети также получили серьезный удар по психике, ежедневно видя мертвого отца, а значит у них могло сложиться искаженное представление о реальности. Женщина усугубила свои проблемы с ментальным здоровьем.

Ранее стало известно, что жительницу Ленобласти, которая больше трех лет хранила дома мумию покойного мужа, отправили к психиатру.

Ее четырех детей изъяли из семьи.

Дети Ленинградская область Семья Женщины
03 февраля 2024, 22:49
Брошенные гробы с трупами нашли на кладбище в Кургане
РИА «Новости»
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Брошенные гробы обнаружили на кладбище в Кургане. Их уже захоронили. Об этом РИА «Новости» сообщили в городской администрации.

В горадминистрации отметили, что сотрудники кладбища в микрорайоне Зайково провели захоронение брошенных гробов на кладбище. Правоохранители проводят по данному факту проверку.

Профильные ведомства и организации по поводу обстоятельств появления брошенных гробов комментариев не давали.

На кладбище обнаружили три трупа в гробах, брошенных в 124-м квартале, писало Ura.ru.

Ранее вандал раскидал ритуальные венки и вазы с цветами у могил участников спецоперации на территории Аллеи героев Восточного кладбища во Владикавказе. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Курган
03 февраля 2024, 22:33
Многодетная мать сдала квартиру и поселилась в столичном подъезде
Freepik
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Москвичка сдала свою квартиру и стала жить с тремя детьми в подъезде жилого дома на востоке города. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ведомства.

Женщина временно разместилась в подъезде жилого дома на Тагильской улице, расположив там диван, матрас, шкафы и кресло, предметы первой необходимости.

Преображенская межрайонная прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также восстановление нарушенных жилищных прав этой семьи.

Сейчас москвичка с детьми находятся в социальной гостинице, как рассказала РИА «Новости» уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Они в безопасности и в тепле. Животные семьи также пристроены. Правоохранительные органы разбираются, я также подключилась к истории и буду выяснять, что стало причиной того, что семья оказалась в таком положении», - отметил омбудсмен.

По предварительной информации, ранее москвичка сдала свою квартиру на полгода из-за финансовых трудностей, арендовав другую для себя и детей. Но позднее хозяева попросили ее съехать, а к себе она не смогла вернуться, так как жильцы потребовать вернуть деньги. Она решила обосноваться с детьми в подъезде.

Дети Прокуратура РФ Семья Москва
03 февраля 2024, 16:23
Привычке убираться по выходным нашли необычное объяснение
Unsplash
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Многие люди занимаются уборкой в свои выходные. По мнению психолога Михаила Лабковского, это объясняется низкой самооценкой. Его слова привело издание Psycholigies.

«Вы просто не любите себя, чтобы позволить делать то, что хочется», - пояснил специалист.

Родители в детстве учат детей, что лежать целый день и смотреть сериал - неправильно, а сделать генеральную уборку, постирать грязное белье и что-нибудь приготовить - наоборот. С этими установкам человек живет всю жизнь.

Именно поэтому в какой-то момент многих мучает совесть, и вместо отдыха приходится убираться, добавил Лабковский. При этом, подчеркнул психолог, не стоит бросаться в крайности. Сейчас много альтернатив - доставка еды на дом, чтобы не стоять у плиты. А решить проблему с уборкой помогут клининговые сервисы.

Эксперт Дарья Дугенцова объяснила, как родители должны сообщить ребенку о разводе , чтобы не нанести ему психологическую травму.

Отдых Психология
03 февраля 2024, 15:04
Москвичам напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях
РИА «Новости»
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Прокуратура Москвы предупредила горожан об ответственности за участие в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В интернете и социальных сетях появилась информация с призывами к участию в акции в центре Москвы. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города не согласовали в установленном законом порядке», - подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве также напомнили, что участие в таких массовых мероприятиях и их организация влекут за собой предусмотренную законодательством ответственность.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в России несистемная оппозиция давно находится под финансированием западных стран. По его словам, среди них есть как сложившиеся бандитские формирования, так и просто откровенные фрики.

Прокуратура РФ Законы Россия Москва

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