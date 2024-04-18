Спасшийся в «Крокусе» тверичанин сделал предложение своей возлюбленной

После пережитого в «Крокусе» Сергей понял, как сильно дорожит своей возлюбленной. Он решил сделать избраннице предложение руки и сердца. Романтичное событие захотел устроить на другом концерте, поэтому купил билеты на группу «Баста», которую его дама очень любит.

Мужчина даже попытался договориться с организаторами мероприятия, чтобы сделать предложение со сцены, однако добиться положительного результата не получилось.

«Расстроился и решил, видимо, не судьба. Но кольцо вчера на концерт все-таки взял. А когда зазвучала песня „Когда ты рядом со мной“, то понял, что вот тот самый момент и надел кольцо своей любимой», - рассказал тверичанин.

Сергей признался, что женщина не ожидала такого поступка. Она оказалась в шоке, когда возлюбленный решился на этот ответственный шаг.

Ранее выживший в «Крокусе» рассказал, как спас группу людей во время теракта. По его словам, помогли хладнокровие и сообразительность.